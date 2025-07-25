Подпольная майнинговая ферма украла у жильцов дома почти полмиллиона рублей В Мурино нелегальная майнинг-ферма нанесла ущерб почти на 500 тысяч рублей

Майнинговую ферму, принадлежащую управляющей компании, накрыли в Мурино под Санкт-Петербургом, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, за полгода было израсходовано 78,3 тысячи кВт. Согласно среднему тарифу по региону, потрачено электричества почти на 500 тысяч рублей.

Одного из учредителей УК задержали с поличным. Мужчина пытался демонтировать и вынести оборудование, которое находилось в двух незаконно занятых квартирах. Отмечается, что за месяц ферма потребляла чуть более 13 тысячи кВт. Для сравнения, однокомнатная квартира в России потребляет около 150-250 кВт.

Ранее петербургская полиция пресекла деятельность нелегальной криптофермы в Московском районе. По предварительным оценкам, незаконное потребление электроэнергии нанесло ущерб почти на 10 млн рублей. Ферма располагалась в промзоне на Митрофаньевском шоссе, в ангаре площадью несколько сотен квадратных метров.

До этого в Бурятии сотрудники компании «Россети Сибирь» выявили факт несанкционированного подключения к высоковольтной линии электропередачи. В ходе проверки рядом с местом подключения был обнаружен грузовой автомобиль КамАЗ с целой майнинг-фермой внутри.