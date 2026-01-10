Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:52

«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной

Клявер заявил, что им с Польной не суждено было сохранить отношения

Денис Клявер Денис Клявер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер заявил на интервью у Бориса Корчевникова, что их роман с бывшей участницей группы «Гости из будущего» Евой Польной распался из-за разных характеров. Певец также признался, что у него охладели чувства.

Наш роман с Евой — это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелин. Мне было очень тяжело. Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека, и нам не суждено быть вместе, — разоткровенничался артист.

Знаменитости долго скрывали свои отношения. В 2005 году Польна родила от Клявера дочку. Экс-солист «Чай вдвоем» подтвердил свое отцовство только в 2018 году.

Ранее актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», заявил, что его супруга Мария Гуськова психически нездорова. Так он отреагировал на ее заявления о рукоприкладстве. Логинов также подтвердил начало бракоразводного процесса.

До этого блогер Мария Эстер-Трубицына язвительно обратилась к бывшей жене Дмитрия Диброва Полине, заявив, что была любовницей ее нового возлюбленного бизнесмена Романа Товстика. Женщина добавила, что два года назад он оплатил ей пластическую операцию груди. При этом, по признанию Эстер-Трубицыной, бизнесмен «очень хотел посмотреть на сделанную работу».

Денис Клявер
романы
дети
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.