«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной Клявер заявил, что им с Польной не суждено было сохранить отношения

Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер заявил на интервью у Бориса Корчевникова, что их роман с бывшей участницей группы «Гости из будущего» Евой Польной распался из-за разных характеров. Певец также признался, что у него охладели чувства.

Наш роман с Евой — это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелин. Мне было очень тяжело. Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека, и нам не суждено быть вместе, — разоткровенничался артист.

Знаменитости долго скрывали свои отношения. В 2005 году Польна родила от Клявера дочку. Экс-солист «Чай вдвоем» подтвердил свое отцовство только в 2018 году.

