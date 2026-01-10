Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 13:54

Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий

Ида Галич пожаловалась на сильные боли в поджелудочной железе

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала, что из-за перееданий на новогодних застольях у нее появились проблемы с поджелудочной железой, об этом она написала в своем Telegram-канале. Сильная боль не позволяла ей уснуть почти всю ночь.

На сей раз у Иды Васильевны приступы боли в поджелудочной железе. Я знаю, ибо такое с нами уже было. Это мы проходили. Тупая (тупорылая) боль отдает не только в область желудка, но и в верхнюю часть спины, — написала Галич.

Блогер усомнилась в целесообразности кратковременных удовольствий от переедания, учитывая возможные негативные последствия для здоровья. После вторых родов, которые произошли летом 2025 года, ее организм стал более восприимчивым, и теперь она размышляет о необходимости пересмотра своего рациона и более внимательного отношения к собственному здоровью.

Ранее нутрициолог Юлия Дмитриева сообщила, что в новогодние праздники многие сталкиваются с проблемой переедания, которое может привести к плохому самочувствию. Она порекомендовала есть небольшими порциями пять-шесть раз в течение дня, а не голодать вместо того, чтобы потом «оторваться» на праздничном застолье.

