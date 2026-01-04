Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:04

Новогоднее обжорство: убираем последствия без вреда для здоровья

Последствия обжорства — чем убрать тяжесть в животе и нужна ли организму «разгрузка» Последствия обжорства — чем убрать тяжесть в животе и нужна ли организму «разгрузка» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время новогодних праздников у многих сбивается привычный режим питания: в первые дни нового года мы едем много и обильно, но не успеваем отойти от смены года, как нас настигает застолье в честь Рождества, а там и празднование старого Нового года. В идеале лучше не выходить за рамки своего привычного питания и не менять резко гастрономические привычки — готовить для застолий что-то легкое, полезное, привычное, но в новом и оригинальном исполнении.

Опасность переедания

Последствия обжорства могут быть весьма серьезными: избыточное потребление пищи всегда влечет за собой проблемы с желудком и кишечником — вздутие живота, метеоризм, изжогу, тошноту. При частом злоупотреблением объемами пищи удар наносится по всему кишечному тракту, что может привести к гастриту, холециститу или панкреатиту в хронической форме. Кроме того, последствия обжорства негативно сказываются на сердечно-сосудистой и эндокринной системах, а также могут спровоцировать сбой в системе обмена веществ и повысить нагрузку на сердце.

Новогоднее обжорство: убираем последствия без вреда для здоровья Новогоднее обжорство: убираем последствия без вреда для здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помоги себе сам

Чем убрать тяжесть в животе после переедания? В свободном доступе есть ферментные препараты на основе панкреатина — фермента, который помогает процессам переваривания и всасывания пищи. Также используются растительные ферменты — бромелайн и папаин, которые начинают расщеплять белки и жиры уже в желудке. Перед применением любых препаратов лучше посоветоваться с врачом.

Среди народных методов, которые подсказывают, чем убрать тяжесть в животе, особенно эффективны:

  • мятный чай, который снимает дискомфорт и способствует расслаблению мышц пищеварительных органов;

  • имбирь с его противовоспалительными свойствами;

  • вода с лимоном, если тяжесть вызвана нехваткой желудочной кислоты.

Также помогает неспешная прогулка — она стимулирует мышцы пищеварительного тракта.

Жесткие диеты после обильных застолий — не лучший выход из ситуации. Резкие ограничения в питании могут привести к срыву пищевого поведения, замедлению метаболизма и еще большему перееданию. Чем сильнее ограничения, тем выше вероятность срыва и попадания в цикл «набор веса — похудение». Лучше вернуться к сбалансированному рациону постепенно.

Ранее мы делились с вами плюсами диспансеризации: знания о своем состоянии здоровья помогают не допустить ошибок в питании.

Читайте также
Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть
Общество
Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Общество
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Готовлю творожное суфле со вкусом пиццы — полезная альтернатива с творогом и всего 180 килокалорий на порцию
Общество
Готовлю творожное суфле со вкусом пиццы — полезная альтернатива с творогом и всего 180 килокалорий на порцию
Волосы в трубе — тихий ужас каждой хозяйки: как быстро расправиться с засором без разбора сифона
Общество
Волосы в трубе — тихий ужас каждой хозяйки: как быстро расправиться с засором без разбора сифона
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Семья и жизнь
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
застолье
праздники
еда
советы
польза
норма
диеты
переедание
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут появиться ограничения для пожилых водителей
Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске
Взрыв газа в Первоуральске обернулся масштабным пожаром
Названы медицинские услуги, за которые пациентам придется платить самим
Россиянам представили самые громкие книжные новинки 2026 года
Мадуро отверг «золотой» ультиматум Трампа перед Рождеством
В России объяснили, как США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу
Стали известны подробности взрыва автомобиля в Киеве
Рогов заявил о резком падении боевого духа у солдат ВСУ
Названы возможные сценарии дальнейшей судьбы отправленного в США Мадуро
«Не понимает»: в Канаде назвали следующую цель Трампа после Мадуро
Свыше сотни населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ
Трампу предложили арестовать Зеленского
Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве
Зеленский расширил санкционный список Украины
Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины
В Сочи произошло землетрясение
В Чехии умер актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин
Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа
Концерт Вани Дмитриенко закончился приездом скорой помощи
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.