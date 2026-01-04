Во время новогодних праздников у многих сбивается привычный режим питания: в первые дни нового года мы едем много и обильно, но не успеваем отойти от смены года, как нас настигает застолье в честь Рождества, а там и празднование старого Нового года. В идеале лучше не выходить за рамки своего привычного питания и не менять резко гастрономические привычки — готовить для застолий что-то легкое, полезное, привычное, но в новом и оригинальном исполнении.

Опасность переедания

Последствия обжорства могут быть весьма серьезными: избыточное потребление пищи всегда влечет за собой проблемы с желудком и кишечником — вздутие живота, метеоризм, изжогу, тошноту. При частом злоупотреблением объемами пищи удар наносится по всему кишечному тракту, что может привести к гастриту, холециститу или панкреатиту в хронической форме. Кроме того, последствия обжорства негативно сказываются на сердечно-сосудистой и эндокринной системах, а также могут спровоцировать сбой в системе обмена веществ и повысить нагрузку на сердце.

Новогоднее обжорство: убираем последствия без вреда для здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помоги себе сам

Чем убрать тяжесть в животе после переедания? В свободном доступе есть ферментные препараты на основе панкреатина — фермента, который помогает процессам переваривания и всасывания пищи. Также используются растительные ферменты — бромелайн и папаин, которые начинают расщеплять белки и жиры уже в желудке. Перед применением любых препаратов лучше посоветоваться с врачом.

Среди народных методов, которые подсказывают, чем убрать тяжесть в животе, особенно эффективны:

мятный чай, который снимает дискомфорт и способствует расслаблению мышц пищеварительных органов;

имбирь с его противовоспалительными свойствами;

вода с лимоном, если тяжесть вызвана нехваткой желудочной кислоты.

Также помогает неспешная прогулка — она стимулирует мышцы пищеварительного тракта.

Жесткие диеты после обильных застолий — не лучший выход из ситуации. Резкие ограничения в питании могут привести к срыву пищевого поведения, замедлению метаболизма и еще большему перееданию. Чем сильнее ограничения, тем выше вероятность срыва и попадания в цикл «набор веса — похудение». Лучше вернуться к сбалансированному рациону постепенно.

