Названы главные и не всегда очевидные причины развития ожирения

Привычка часто питаться в ресторанах может привести к набору лишнего веса, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, ожирение также грозит тем, кто предпочитает фастфуд вместо сбалансированного питания.

В основном в проблеме избыточного веса кроются привычки, которые люди за собой не замечают. Постоянные походы в кафе и рестораны несут риск ожирения. Несмотря на разнообразие заведений, их меню практически одинаковое. Люди становятся заложниками вредных блюд, потому что они везде присутствуют и повторяются. Кроме того, очень важно не запивать все подряд кофе с молоком или сладким чаем. Эти напитки точно так же способствуют ожирению, как любые сладости и жирная молочная продукция, — предупредил Умнов.

Он отметил, что люди часто покупают большое количество продуктов вместо того, чтобы утолить голод легким перекусом. Хирург добавил, что мысли о еде иногда всплывают в сознании, и человек ест больше и чаще, чем это действительно необходимо, поскольку мозгу необходимо куда-то направить свои мысли и действия.

В зоне риска и те, кто питается неравномерно. Например, человек потратил силы, поупражнялся, но потом от усталости открывает приложение и покупает с доставкой картошку фри, жареные крылышки в панировке, роллы с завернутыми в лаваш котлетами. Ему как бы проще потратить деньги на наггетсы и бургеры, что фактически из раза в раз влечет ожирение, — поделился Умнов.

Врач посоветовал не зацикливаться на красивых картинках с едой, не читать рецепты, сопровождаемые аппетитными изображениями, и не смотреть видео, где вафли заливают карамелью. По его словам, все это усиливает желание готовить или заказывать такие блюда, пробуждая аппетит и стремление к мгновенному удовольствию.

