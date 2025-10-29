Врач объяснила связь между сном и состоянием фигуры Врач Сережина: во время сна в организме регулируется обмен веществ

Во время сна в организме регулируется обмен веществ и выравниваются гормональные колебания, заявила РИАМО врач Вера Сережина. Эти процессы благоприятно влияют на состояние фигуры.

Дело не только в том, что «мы не едим ночью». Сон запускает выработку ключевых гормонов: мелатонина, грелина, лептина. Они регулируют обмен веществ, управляют чувством голода и насыщения, контролируют уровень энергии и участвуют в восстановлении клеток. Без сна эти процессы нарушаются, — пояснила Сережина.

По ее словам, полноценный сон снижает риски ожирения и других проблем со здоровьем. За семь–девять часов такого отдыха организм расходует энергию без ее последующего восполнения приемом пищи.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что хронический недосып может существенно замедлять процесс похудения и даже способствовать набору лишнего веса. Она уточнила, что в среднем люди с таким нарушением сна употребляют на 200–300 ккал больше, чем те, кто полноценно отдыхает.