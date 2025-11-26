День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:40

Эндокринолог перечислила главные причины набора веса

Эндокринолог Федорова: фастфуд, стресс и недостаток сна приводят к набору веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жирная пища, стресс и недостаток сна являются основными причинами набора веса, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Елена Федорова. Она отметила, что люди начали чаще бороться с лишним весом с помощью лекарственных препаратов.

Спрос на лекарства для похудения действительно растет. Это проявляется в увеличении продаж рецептурных и безрецептурных препаратов для похудения, распространении информации о препаратах через социальные сети и средства массовой информации, повышении интереса к клиническим исследованиям и новинкам на рынке, — рассказала Федорова.

Врач подчеркнула, что прием некоторых подобных препаратов может иметь опасные последствия для организма. По ее словам, принимать такие лекарства можно только после консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что более половины российских медиков констатируют проблему избыточного веса практически у всех своих пациентов. Главными причинами этого явления стали превышение калорийности рациона и недостаточная физическая активность.

вес
врачи
лекарства
похудение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС
Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.