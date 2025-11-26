Эндокринолог перечислила главные причины набора веса

Жирная пища, стресс и недостаток сна являются основными причинами набора веса, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Елена Федорова. Она отметила, что люди начали чаще бороться с лишним весом с помощью лекарственных препаратов.

Спрос на лекарства для похудения действительно растет. Это проявляется в увеличении продаж рецептурных и безрецептурных препаратов для похудения, распространении информации о препаратах через социальные сети и средства массовой информации, повышении интереса к клиническим исследованиям и новинкам на рынке, — рассказала Федорова.

Врач подчеркнула, что прием некоторых подобных препаратов может иметь опасные последствия для организма. По ее словам, принимать такие лекарства можно только после консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что более половины российских медиков констатируют проблему избыточного веса практически у всех своих пациентов. Главными причинами этого явления стали превышение калорийности рациона и недостаточная физическая активность.