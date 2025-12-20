Как получить налоговый вычет за прошлый год: полная инструкция — 2026

В России каждый, кто официально работает, может вернуть часть уплаченного налога. Это не льгота, а законное право. Государство таким образом помогает людям, которые потратились на что-то важное: купили квартиру, оплатили лечение или обучение. С 2025 года правила стали проще, а суммы возврата — больше. Давайте разберемся, как это работает на практике.

Кому и за что возвращают налог

Представьте, что с каждой вашей зарплаты государство забирает 13% подоходного налога. Если потратили деньги на определенные цели, вам возвращают часть этих удержанных средств. Это и есть налоговый вычет.

Получить возврат могут только те, кто платит этот налог. То есть люди с официальной зарплатой, с которой работодатель перечисляет подоходный налог в бюджет. Если нет таких доходов (пенсионер, студент без работы или индивидуальный предприниматель на упрощенке), вернуть деньги не получится — вы просто ничего не платили.

Важное условие: нужно быть налоговым резидентом. Это значит, что вы живете в России не меньше 183 дней в году.

Виды вычетов: имущественный, социальный (лечение, обучение), стандартный

Государство возвращает налог в нескольких жизненных ситуациях.

Покупка жилья — самый большой возврат. При покупке квартиры, дома или даже доли можно вернуть до 260 000 рублей. Это 13% от 2 миллионов рублей — максимальной суммы расходов, с которой делается расчет. Если брали ипотеку, государство дополнительно вернет 13% от уплаченных банку процентов (максимум с 3 миллионов рублей, то есть еще до 390 000 рублей). Этим правом можно пользоваться несколько раз, пока не исчерпается лимит.

Расходы на здоровье и образование (социальные вычеты). Здесь правила с 2025 года улучшились. Теперь за свое лечение, покупку лекарств, оплату фитнеса или учебы можно вернуть налог с суммы до 150 000 рублей в год. Это 19 500 рублей к возврату. За обучение каждого ребенка возвращают с 110 000 рублей в год (до 14 300 рублей). Дорогостоящее лечение — отдельная история: вернуть можно 13% от всей суммы без ограничений.

Вычеты на детей (стандартные). Эти деньги вы получаете ежемесячно через работодателя — зарплата становится немного больше. С 2025 года суммы увеличились: 1400 рублей в месяц за первого ребенка, 2800 — за второго, 6000 — за третьего и следующих. Если ребенок — инвалид, дополнительно возвращают еще 12 000 рублей в месяц. Эти вычеты действуют, пока доход с начала года не превысит 450 000 рублей.

Кому и за что возвращают налог Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор документов: какие справки нужны для 3-НДФЛ

Главный документ — налоговая декларация 3-НДФЛ. Ее можно заполнить в специальной программе на сайте ФНС. Кроме нее понадобятся:

Справка 2-НДФЛ от работодателя — подтверждает, что вы получали доход и платили налог.

Заявление на возврат денег с вашими банковскими реквизитами.

Копия паспорта.

Для покупки квартиры добавляются копии договора купли-продажи, документов об оплате и выписки из ЕГРН. При ипотеке — кредитный договор и справка из банка об уплаченных процентах.

Для лечения или обучения с 2025 года все стало проще. Вместо кипы чеков и договоров обычно достаточно одной справки от клиники или вуза установленного образца. В ней уже есть вся нужная информация для налоговой. Но для расходов до 2024 года придется собирать полный комплект: договор, лицензию учреждения и платежные документы.

Подача декларации: пошаговая инструкция через «Госуслуги» и личный визит

Есть два простых способа подачи документов на налоговый вычет.

Через интернет — быстро и удобно

Зайдите в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Войти можно через «Госуслуги».

Найдите раздел «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Заполните форму. Система сама подставит данные о ваших доходах, если они есть у налоговой.

Укажите вид и сумму вычета.

Загрузите сканы или фотографии документов.

Отправьте все в налоговую. Статус проверки будет виден в том же кабинете. После одобрения там же можно будет подать заявление на возврат.

Есть приятная новинка для вычетов на лечение и обучение. Если дано согласие клинике или вузу передать данные в ФНС, к весне следующего года в вашем кабинете может появиться готовое заявление на вычет. Останется только его проверить и подтвердить.

Виды вычетов: имущественный, социальный (лечение, обучение), стандартный Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Личный визит в налоговую или МФЦ

Если вам удобнее, сделайте так:

Заполните и распечатайте декларацию 3-НДФЛ.

Соберите комплект бумажных копий документов, захватите оригиналы для сверки.

Отнесите все в инспекцию или МФЦ. Вам дадут расписку.

Ждите результат проверки до трех месяцев.

После получения уведомления об одобрении снова посетите инспекцию, чтобы написать заявление на возврат, или отправьте его почтой.

Подавать декларацию только для вычета можно в любое время года, но вернуть деньги можно максимум за три последних года. После одобрения заявления деньги придут на ваш счет в течение месяца.

Вернуть часть уплаченных налогов — это способ государства поддержать граждан в важных тратах. Процедура стала понятнее, особенно при подаче документов онлайн. Главное — знать о своем праве и вовремя им воспользоваться, а также находиться на территории страны не менее 183 дней в течение последовательных 12 месяцев. Объективным условием является наличие в том же периоде доходов, с которых налоговый агент (например, работодатель) произвел удержание и перечисление НДФЛ в бюджет. Таким образом, возврату подлежат только те средства, которые были фактически уплачены самим заявителем. Лица, чьи доходы не облагаются НДФЛ по соответствующей ставке или которые не имеют облагаемых доходов вообще, не могут выступать получателями вычета, поскольку отсутствует сам объект для возврата — излишне уплаченный налог.

