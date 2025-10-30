Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:39

Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге

В этом году Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге украсят в русском стиле

Рождественская ярмарка в Петербурге Рождественская ярмарка в Петербурге Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В этом году рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге будет выдержана в русском стиле, заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Основные площадки — Манежная, Московская и Дворцовая площади, передает ТАСС.

Концепция Рождественской ярмарки уже готова. Мы ее будем представлять в конце ноября. Сейчас идут закупочные процедуры, — рассказал Ситов.

Ситов сообщил, что основные пространства будут оформлены в соответствии с русскими традициями и в стиле старинного Петербурга. Чиновник также отметил, что в следующем году планируется выбрать конкретную концепцию ярмарки, основанную на сказках.

Ранее сообщалось, что Рязань была объявлена новогодней столицей России в 2025–2026 годах, что привело к увеличению туристического потока в январские праздники на 30%. Туристы стали бронировать жилье более чем за три месяца до поездки, хотя обычно это делают за полтора. Средняя стоимость проживания в Рязани в новогодние праздники составляет около 8,8 тыс. рублей за ночь. Обычно туристы планируют остановиться там на два дня, при этом около половины путешественников приезжают с детьми.

