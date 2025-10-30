Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге В этом году Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге украсят в русском стиле

В этом году рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге будет выдержана в русском стиле, заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Основные площадки — Манежная, Московская и Дворцовая площади, передает ТАСС.

Концепция Рождественской ярмарки уже готова. Мы ее будем представлять в конце ноября. Сейчас идут закупочные процедуры, — рассказал Ситов.

Ситов сообщил, что основные пространства будут оформлены в соответствии с русскими традициями и в стиле старинного Петербурга. Чиновник также отметил, что в следующем году планируется выбрать конкретную концепцию ярмарки, основанную на сказках.

