24 октября 2025 в 20:31

Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году

Туристический спрос на Рязань как на новогоднюю столицу России вырос на 30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристический поток в Рязань, объявленную новогодней столицей России в 2025–2026 годах, в январские праздники увеличился на 30%, передает Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса для поиска путешествий. Обычно россияне бронируют жилье за полтора месяца до отъезда, однако на Новый год они предпочли запланировать это заранее, более чем за три месяца.

Отмечается, что средняя стоимость проживания в Рязани в период новогодних праздников составляет около 8,8 тыс. рублей за ночь. Обычно туристы планируют остановиться там на два дня. В основном поездки в новогоднюю столицу организуются группами из трех человек, при этом около половины путешественников приезжают с детьми.

Ранее сообщалось, что после снятия визовых ограничений интерес к новогодним турам в Китай вырос на 30%. Он стал самым популярным направлением для отдыха на зимних праздниках. Россияне выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсии по ключевым достопримечательностям. На новогодние туры в Китай по системе раннего бронирования приходится 35–40% от общего объема продаж.

