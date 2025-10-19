Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:15

Названа страна, куда россияне массово едут на Новый год

SHOT: россияне выбирают Китай для празднования Нового года

Шанхай, Китай Шанхай, Китай Фото: Shutterstock/FOTODOM

После снятия визовых ограничений количество запросов на новогодние туры в Китай возросло на 30%, и этот тренд продолжает набирать обороты, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные туроператоров. Китай занял первое место среди популярных направлений для отдыха на зимних праздниках.

Россияне предпочитают как отдых на пляже на острове Хайнань, так и организованные экскурсии по основным достопримечательностям страны. Китай занимает 35–40% в структуре продаж новогодних туров по системе раннего бронирования.

Туроператоры предоставляют разнообразные программы, в том числе индивидуальные, с посещением нескольких городов. Цена на отдых на Хайнане в новогодние праздники составляет примерно 125 тыс. рублей на человека, включая перелет. Экскурсионные предложения могут обходиться более чем в 250 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что после отмены визового режима спрос на полеты в Китай у россиян вырос на 60%. Теперь Китай входит в пятерку самых популярных туристических направлений. Средний чек на поездку в материковый Китай составляет 200–250 тыс. рублей.

Китай
россияне
Новый год
туры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.