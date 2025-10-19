Названа страна, куда россияне массово едут на Новый год SHOT: россияне выбирают Китай для празднования Нового года

После снятия визовых ограничений количество запросов на новогодние туры в Китай возросло на 30%, и этот тренд продолжает набирать обороты, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные туроператоров. Китай занял первое место среди популярных направлений для отдыха на зимних праздниках.

Россияне предпочитают как отдых на пляже на острове Хайнань, так и организованные экскурсии по основным достопримечательностям страны. Китай занимает 35–40% в структуре продаж новогодних туров по системе раннего бронирования.

Туроператоры предоставляют разнообразные программы, в том числе индивидуальные, с посещением нескольких городов. Цена на отдых на Хайнане в новогодние праздники составляет примерно 125 тыс. рублей на человека, включая перелет. Экскурсионные предложения могут обходиться более чем в 250 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что после отмены визового режима спрос на полеты в Китай у россиян вырос на 60%. Теперь Китай входит в пятерку самых популярных туристических направлений. Средний чек на поездку в материковый Китай составляет 200–250 тыс. рублей.