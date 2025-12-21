Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки

Основная сложность при выборе фена для волос — какой из них выбрать, когда глаза разбегаются от многообразия предлагаемых производителями моделей. Да, не все фены сушат голову одинаково. Рассказываем, как выбрать фен по подходящим характеристикам и на что обращать внимание при покупке.

Смотрим на характеристики

Чтобы выбрать фен, нужно в принципе понимать, какие они бывают и чем отличаются.

По виду

Компактные. Легкие устройства малого размера, со складной ручкой, чаще всего со слабой мощностью. Такое устройство удобно брать в дорогу, но суперспособностей от него ждать не стоит.

Бытовые. В таких моделях установлен мотор DC постоянного тока, мощность средняя, имеют несколько режимов работы с возможностью выбора скорости, температуры нагрева, комплектуются дополнительными насадками для укладки.

Профессиональные. Мощные, тяжелые, с длинным проводом. Обладают качественными, выносливыми АС-моторами. Такие устройства долговечные и универсальные, длительное время могут находиться в рабочем режиме, но без опыта и сноровки покупать профессиональный фен для дома все же не стоит.

По мощности

До 1500 Вт. Модель со слабой мощностью можно выбрать для путешествий, а также для сушки коротких, тонких или ломких волос.

От 1500 до 2000 Вт. Средняя мощность, которая способна справиться с любой длиной и густотой волос.

От 2000 Вт и выше. Такая мощность является показателем профессиональных моделей. Они быстро сушат волосы мощным потоком воздуха, но нужно иметь навык использования, так как при неверной настройке функций можно обжечь кожу или нанести вред здоровью волос.

Какой мощности выбрать фен, зависит от конкретной ситуации: количество голов в одном доме, длина и густота волос, необходимость в укладках.

По температуре и скорости

Режим горячего воздуха. Быстро сушит и легко укладывает, но есть риск пересушить волосы. Не подходит для поврежденных и пористых волос.

Режим теплого воздуха. Оптимальный и безопасный. При достаточной мощности сушит тоже быстро.

Режим холодного воздуха. Нужен для фиксации высушенной и уложенной пряди, но маркетологи часто расписывают эту функцию как самую безопасную для структуры волос при сушке. Как бы то ни было, с этой функцией есть важный нюанс: бытовые фены зачастую не могут похвастаться холодным обдувом, так как нагретый корпус устройства нагревает и воздух. Холодный поток воздуха в большинстве случаев ощущается только у профессиональных моделей.

О скоростных режимах. Какой фен лучше выбрать, если нужно не только сушить волосы, но и укладывать? Однозначно, с возможностью регулировать скорость потока воздуха. Для сушки используют высокую скорость, а для укладки — низкую, чтобы локоны не разлетались. Обычно у фенов от 1 до 4 таких режимов, легко можно настроить подходящий и комфортный поток воздуха.

По наличию дополнительных функций

Их наличие всегда приятно, но стоит ли за них переплачивать, решать только вам. Какие бывают:

Функция ионизации.

Дополнение действительно полезное. Сушка с ионизацией делает волосы более гладкими и послушными, снимает статику, то есть волосы не электризуются. Но ионизаторы бывают разными. Самая простая ионизация — напыление на решетке фена. Оно недолговечно, притом ионы активизируются только горячим воздухом. Лучше, если в устройство встроен генератор ионов. Это более надежно, а использовать режим ионизации можно и с холодным воздухом.

Съемная решетка фильтра.

Какой бы фен для волос вы не решили выбрать, хочется чтоб он прослужил как можно дольше. Этого можно добиться, если регулярно чистить устройство от пыли и волос, попадающих в сопло, так как засорение со временем приведет к перегреву фена. Съемная решетка воздухозаборника будет как нельзя кстати.

Датчик влажности волос.

Нужен для определения состояния волос в процессе сушки и регулировки мощности для предотвращения их пересыхания. Или не нужен. Опять же, решать только вам.

Шарнирное крепление провода.

Нелишняя деталь, которая будет предотвращать запутывание провода. Шнур будет вращаться вслед за движением руки.

Приспособления для бережной сушки.

Бывают в виде съемных насадок или встроены в сопло устройства. В теории смешивают потоки разных температур воздуха, ускоряют сушку, защищают волосы. На практике истории с выдающимися результатами от этой функции вряд ли можно найти, но и вреда не будет.

Как выбрать фен для домашнего использования

Выбрать фен для волос для домашнего использования бывает не так просто. Бытовые устройства производят из облегченного термостойкого пластика, с простым мотором средней мощности до 1800–1900 Вт, шнур не превышает 1,5–2,5 м, добавлены функции регулировки температуры и скорости подачи воздуха. Но таких моделей в продаже десятки.

Ответ на вопрос, какой фен выбрать для дома, кроется прежде всего в конечных целях. Кому-то достаточно просто высушить волосы, а кто-то активно использует устройство не только для сушки, но и для укладки волос. В таком случае стоит присмотреться к моделям, у которых есть дополнительные насадки.

Выбрать фен для укладки

Многие считают, что красивой укладки феном можно добиться только при помощи профессионального прибора. Да, они хорошо и быстро справляются с разными типами волос и любыми видами укладок. Но бытовые фены в умелых руках тоже могут творить чудеса. Какой фен выбрать для этих целей?

Потребуется устройство с разными насадками. У большинства бытовых моделей в комплектации есть 1–2 насадки. Чтобы обсушить волосы и создать прикорневой объем, используют широкое сопло, а вот чтобы создать идеальные пряди, нужны другие насадки: концентратор и диффузор.

С помощью насадки-концентратора направление потока воздуха идет только на нужный локон, волосы не выбиваются из пряди. У таких насадок бывает разная длина и ширина. Лучше, если в комплекте будет несколько таких насадок, что даст больше возможностей для выполнения идей причесок с локонами разной ширины.

Насадка-диффузор помогает сушить корни без риска пересушить кончики. Кроме того, она пригодится для укладки волнистых волос, для создания эффекта «мокрых волос», а еще приятно массирует голову. Но с такой насадкой нужно выбрать фен с регулировкой температуры, иначе есть риск пересушить кожу головы и корни волос, с которыми она непосредственно контактирует.

Как выбрать профессиональный фен для волос

Профессиональные устройства могут сушить и укладывать любые типы волос, не нарушая их структуру. Другие преимущества:

Высокая мощность.

Режимов переключения температуры/скорости больше, чем в бытовых приборах.

Керамический нагреватель, который отличается равномерностью нагрева, тем самым снижая риск пересушить локоны.

Могут долго и непрерывно работать, имеют долгий срок эксплуатации.

Длинный шнур, не менее 2,5 м.

Но не все фены одинаково профессиональные. Многие производители используют маркетинговый ход: делают надписи Professional, Stylist Pro, Salon на бытовых устройствах. Как выбрать фен, чтобы не обмануться?

Профессиональные фены больше по габаритам и тяжелее, имеют более мощный мотор, который обозначается AC. Это главное их отличие. Особенность конструкции мотора (нет балластной спирали и выпрямителя, может питаться напрямую от сети) обеспечивает обдув действительно холодным воздухом. Часто такие моторы имеют открытую конструкцию, обеспечивающую хороший отвод тепла, поэтому работают долго без перегрева.

Долгий срок службы профессиональных устройств обеспечивается тем, что у них низкий пусковой ток, благодаря чему снижаются вредные нагрузки при включениях, соответственно увеличивается ресурс работы двигателя.

Как выбрать фен-щетку

Принцип модели — фен и расческа в одном устройстве. Этот универсальный вариант подойдет для сушки и укладки волос любой длины. С его помощью можно делать завивку, выпрямление, вытягивание, а также создавать объем. Но как выбрать домашний фен-щетку, ведь их ассортимент тоже огромен?

Модели также различаются между собой мощностью, режимами работы, количеством и видом насадок. Насадки бывают с разным материалом зубьев, а также покрытия (алюминиевое, титан или керамика), с разными добавками в покрытии (кератин, турмалин и другие). Есть и дополнительные функции в виде ионизации воздуха, пароувлажнения, холодного обдува.

Не вдаваясь в технические особенности, рассказываем, какой домашний фен-щетку выбрать:

Если у вас короткие волосы , подойдет модель с тонким брашем. Также пригодится концентратор и выпрямитель.

, подойдет модель с тонким брашем. Также пригодится концентратор и выпрямитель. Для длинных волос выбирайте комплектацию с большим количеством насадок, что позволит создавать разные образы.

выбирайте комплектацию с большим количеством насадок, что позволит создавать разные образы. Для слабых и тонких волос подойдет фен-щетка мощностью 400 Вт с нагревательными пластинами, покрытыми титаном или керамикой. Лучше, если браши будут иметь натуральную щетину.

подойдет фен-щетка мощностью 400 Вт с нагревательными пластинами, покрытыми титаном или керамикой. Лучше, если браши будут иметь натуральную щетину. Обладательницам густых волос нужно устройство помощнее: от 600 Вт до 800 Вт, с брашами разного диаметра, с плойкой и диффузором, покрытие турмалиновое (снимает статику).

нужно устройство помощнее: от 600 Вт до 800 Вт, с брашами разного диаметра, с плойкой и диффузором, покрытие турмалиновое (снимает статику). Если волосы жесткие, выбирайте мощность от 1000 Вт, титановое или алюминиевое покрытие пластин. Пригодится выпрямитель, плойка, концентратор, плоская расческа.

На что еще обратить внимание, кроме характеристик? Все модели похожи на первый взгляд, но перед покупкой стоит обязательно подержать фен в руке, покрутить его, имитируя укладку. Важно, чтобы прибор удобно лежал в руке и не оттягивал ее, иначе каждая манипуляция будет отдаваться неприятными ощущениями. Не стоит рассчитывать на то, что вы привыкнете к толщине и весу нового фена, удобно должно быть изначально.

