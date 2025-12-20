Уход за волосами зимой: как не допустить выпадения, ломкости и сухости

Холодное время года — тяжелый период не только для кожи, но и для волос. Перепады температур, сухость воздуха, ветер, гиповитаминоз — это только некоторые причины, по которым волосы становятся тусклыми и ломкими, теряют объем и электризуются. Рассказываем, как правильно ухаживать за волосами зимой, основываясь на рекомендациях профессионалов.

Уход за волосами зимой: главные правила

Для сохранения здоровья и привлекательности волос необязательно посещать салон. Если вы задаетесь вопросом, как ухаживать за волосами зимой в домашних условиях, следующие советы — для вас. Следуйте приведенным ниже правилам:

Будьте внимательны при выборе шампуня. Учитывайте ваш тип волос, ориентируйтесь на состав продукта (желательно, чтобы он включал кератин, протеины шелка, кокосовое или аргановое масло). К слову, некоторые косметологи советуют в зимний период не мыть голову каждый день: так вы рискуете вымыть себум, нужный для естественного увлажнения волос.

Выбирайте средства с эффектом питания и глубокого увлажнения, например маски с натуральными маслами. Нанесите маску на чистые влажные волосы, равномерно распределите смесь с помощью расчески, заверните голову в полотенце (или наденьте шапочку для душа) и подождите от 10 до 40 минут. Затем смойте средство теплой водой.

Очищайте кожу головы с помощью скраба или пилинга. Такой массаж не только способствует ускорению роста волос, но и бережно удаляет излишний кожный жир и позволяет реже мыть голову.

Минимизируйте использование фена и утюжков. По возможности давайте волосам высыхать естественным образом. Не расчесывайте их, пока они мокрые или влажные. Если использование фена неизбежно, сушите корни головы: кончики и так высыхают относительно быстро. Это обязательный пункт ухода за волосами зимой.

Не выходите на улицу с влажными волосами. Остатки воды замерзнут под воздействием холодного воздуха. А это в свою очередь приведет к истончению и ломкости волос.

Как правильно ухаживать за волосами зимой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наконец, специалисты советуют отложить осветление волос до наступления тепла. Осветление само по себе является сильным стрессом для локонов. В паре с агрессивной окружающей средой оно может губительно повлиять на качество волос. Теперь вы знакомы с главными правилами ухода за волосами зимой. Но это далеко не все способы помочь шевелюре в холодное время года.

Уход за волосами зимой: советы профессионалов

Говоря об уходе за волосами зимой, стоит прислушаться к советам профессионалов. Вот еще одна полезная рекомендация: сочетайте продукты с хумектантами с пленкообразующими средствами. Поговорим подробнее об этих смесях.

Хумектанты — это особые увлажняющие компоненты: глицерин, пантенол, экстракт алоэ, бутиленгликоль. Они легко испаряются, так что их принято «удерживать» с помощью пленкообразующих средств: масел, силиконов, воска. В число распространенных пленкообразующих веществ входят аргановое масло, цетиловый спирт, масло ши, ланолин. Комбинировать средства совсем не сложно: нанеся увлажняющий спрей, добавьте поверх него пару капель масла. Обязательно испытайте этот совет по уходу за волосами зимой на практике. Эффективное и безопасное увлажнение вам обеспечено.

Мало кто знает, но существуют специальные спреи-антистатики для волос. Благодаря им локоны перестают электризоваться. Подобные средства также оказывают термозащитный эффект. Словом, незаменимая вещь для зимы.

Учтите, что уход за волосами зимой и летом — это совершенно разные процедуры. А значит, вам предстоит закупиться новыми средствами для локонов. По словам косметологов, в холодное время года стоит отдать предпочтение смесям плотной консистенции. Вместо кондиционера с йогуртовой текстурой стоит взять кремовый, увлажняющий спрей можно заменить молочком. Впрочем, в первую очередь учитывайте особенности вашего типа волос. Об этом и поговорим далее.

Уход за волосами зимой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы по уходу за разными типами волос зимой

Чтобы понять, как ухаживать за волосами зимой, в первую очередь определите, к какому типу относятся ваши волосы: жирному, сухому или комбинированному.

С наступлением холодов даже жирным волосам не хватает влаги. Об этом свидетельствуют сухие и ломкие кончики. Продолжайте использовать шампунь для жирных волос, чтобы регулировать выработку себума. А вот маски и бальзамы наносите в первую очередь на кончики волос. Так вы обеспечите им интенсивное увлажнение.

Попробуйте сочетать маски. На корни волос можно нанести подсушивающую смесь, например глину. Это опять-таки поможет отрегулировать уровень себума. А вот сухие кончики стоит покрыть питательной маской из натуральных масел. Такая методика называется «мультимаскинг». Она оказывает максимальный эффект с учетом индивидуальных особенностей локонов.

Теперь поговорим о нюансах ухода за сухими волосами. Главное спасение для обладательниц сухих локонов — это средства на основе натуральных масел. Обязательное дополнение к шампуню и бальзаму — это маска. Ее стоит наносить на чистые волосы как минимум раз в неделю и держать около получаса. Для получения максимального эффекта оберните голову полотенцем или наденьте шапочку для душа.

Хорошим дополнением к уходу за волосами станет сыворотка для кончиков волос. Она обеспечивает легкое расчесывание, «запаивает» секущиеся концы, а главное — оказывает термозащитный и антистатический эффект.

Особого ухода требуют и волосы комбинированного типа. Они нуждаются в питании и увлажнении. Но наносить масло стоит только на кончики. Из-за активной выработки себума корни и так достаточно жирные.

К слову, здесь как нельзя кстати придется уже упомянутый мультимаскинг. Нанесите на кончики питательное средство, а корни покройте очищающей маской для жирной кожи головы.

Завершая уходовые процедуры, ополаскивайте волосы прохладной водой. Это поможет чешуйкам волоса закрыться.

Советы по уходу за волосами зимой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средства для ухода за волосами зимой

Подводя итоги, еще раз перечислим средства, необходимые для ухода за волосами зимой. Убедитесь, что на вашей полочке в ванной имеются:

шампунь для вашего типа волос;

маска или кондиционер для глубокого увлажнения;

пилинги или скрабы для очищения кожи головы;

увлажняющие продукты с хумектантами;

пленкообразующие средства;

антистатики;

термозащитный спрей или крем.

Теперь вы знаете, как ухаживать за волосами зимой. Полностью избежать вреда, наносимого агрессивной окружающей средой, не удастся. Но вы можете минимизировать ущерб, следуя приведенным выше рекомендациям.

