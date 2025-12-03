Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:15

Модный маникюр на зиму и Новый год — 2026: тренды и идеи

Модный маникюр зимой 2025 года Модный маникюр зимой 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
С наступлением холодов и приближением самого волшебного праздника года многие девушки стремятся обновить свой образ. Нередко маникюр занимает в этом процессе ключевое место. Зима 2026 года, находящаяся под знаком Огненной Лошади, обещает быть временем смелых и изысканных решений в нейл-дизайне. В тренде глубокие бархатистые сложные текстуры и сияние, напоминающее блеск драгоценных металлов и новогодних огней.

Чтобы ваш образ был безупречен и актуален, мы собрали самые горячие идеи новогоднего маникюра. Забудьте о скучных шаблонах! В этом сезоне царит драма, глубина и роскошь текстур. Ищите свой идеальный модный маникюр на зиму — 2026 в нашей подборке.

Цветовая палитра зимнего сезона — 2026

Во многом и цвет и дизайн зимнего маникюра в этот раз диктует покровитель грядущего 2026 года по восточному календарю — Огненная Лошадь. Хоть он и начинается только с 17 февраля 2026 года, многие стремятся приветствовать Лошадь уже в новогоднюю ночь. А с ней традиционно ассоциируются благородные и сложные оттенки, которые отлично смотрятся как в глянцевом, так и в матовом исполнении. Традиционные зимние цвета — белый, голубой и синий, — тоже никуда не уходят.

Глубокие и страстные тона

  • Винный и ягодный ассортимент. Глубокий бургунди, гранатовый, сливовый, ежевичный и оттенок черной вишни — абсолютный хит сезона. Эти тона идеальны для коротких и средних форм. Они насыщенные, но не агрессивные. Зимой матовый маникюр в таких оттенках выглядит отлично.

  • Горький шоколад и карамель. Оттенки горького шоколада и теплой карамели — это уже классика. В этом сезоне к ним присоединяются оттенки жженого сахара, кофе мокко, молочного шоколада и топленого молока.

  • Хвойный и бутылочный зеленый. В тренде на Новый год — природные мотивы, глубокие оттенки хвои, эвкалипта и нефритового зеленого. Они отлично сочетаются с прозрачными лаками и металлическими деталями.

  • Красный — фаворит года Лошади. От нежного алого до насыщенного кармина и лакированного томатного — этот цвет стал главным оттенком новогодней вечеринки, поскольку 2026 год проходит под покровительством Огненной Лошади.

Холодная пастель и металлик

Цвета маникюра в декабре 2025 года Цвета маникюра в декабре 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • «Замерзшие» пастели. В моду вернулись нежные оттенки с холодным подтоном: морозная лаванда, мятный лед, пыльно-розовый. Эти сложные тона делают маникюр сдержанным и утонченным.

  • Ледяное серебро и стальной хром. Главный хит декора — холодный металлик. Серебро, стальной хром, ледяные переливы и блеск, напоминающий искрящийся снег. Особенно здорово смотрятся с новомодными металлическими бликами.

Новогодний дизайн: снежинки, глиттер и звезды

Подготовка к главному празднику зиму требует особого подхода к дизайну. Идеи новогоднего маникюра к встрече 2026 года включают в себя как классические праздничные мотивы, так и смелые, ультрамодные решения. Учитывайте характер Огненной Лошади: можно позволить себе что-нибудь дерзкое и необычное.

Текстуры и сияние

Главный тренд новогодней ночи в конце 2025 года — это игра текстур и максимальное сияние.

  • Бархатные ногти. Техника, создающая эффект мягкой ткани на ногтях с помощью декоративной пудры и бархатных покрытий, остается в фаворе. В этом сезоне она дополнена стеклянным эффектом: глянцевый топ наносится поверх бархатной текстуры с мельчайшими блестками. Такой дизайн ногтей с шиммером выглядит неброско, но роскошно.

  • Радужный и стальной хром. Хромированные покрытия вышли за рамки простого металлика. Актуальны радужный хром и ледяной эффект, где переливы серебра и голубоватых оттенков имитируют лед и северное сияние.

  • «Битое стекло» и 3D-детали. Эффект битого стекла — идеальное решение для новогоднего маникюра — 2026. В Европе он постепенно уходит в прошлое, а вот в Азии — на пике популярности. Хорошей идеей будет сочетать красный цвет с золотым или вишневый и серебряный в таком дизайне.

  • Золотые хлопья и абстракция. Добавление кусочков золотой или серебряной потали на насыщенную темную основу (винный, черный цвета) будут смотреться идеально, на прозрачный нюд — придадут маникюру роскошный, но не вычурный вид.

Дизайн ногтей с шиммером Дизайн ногтей с шиммером Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимние и сюжетные мотивы

  • Зимний лес. В тренде — аккуратные зимние символы. Уместны минималистичные узоры, имитирующие кору дерева и рельефные капли воды на морозном окне. Цвет и дизайн такого зимнего маникюра не будут сильно вычурными.

  • Графичный минимализм. Вместо сложных рисунков — чистые, графичные элементы на матовый маникюр. Этой зимой можно отказаться от обилия деталей.

  • Снежный блеск. Имитация снега может быть достигнута с помощью прозрачного шиммера, нанесенного на полупрозрачную базу.

Помимо классики, можно добавить еще больше зимних сюжетов:

  • тонкие линии «ледяных трещинок»;

  • контурные рисунки новогодних шаров;

  • минималистичные силуэты елок, оленей, домиков;

  • «морозные узоры», вдохновленные рисунками на окнах;

  • северное сияние в градиентном исполнении;

  • блестящие точки «морозной крупы».

Маникюр для коротких ногтей: стильные идеи

Короткие ногти с формой мягкий квадрат или овал остаются в моде. При этом маникюр на Новый год для коротких ногтей тоже может быть очень ярким и выразительным!

Маникюр для коротких ногтей: идеи Маникюр для коротких ногтей: идеи Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • На короткой длине лучше всего смотрятся насыщенные и глубокие цвета (бордовый, шоколадный, бутылочный зеленый). Они выглядят очень элегантно и визуально удлиняют пальцы. Смело выбирайте их, если хотите, чтобы ваш маникюр для коротких ногтей на Новый год выглядел дорого и стильно.

  • Для визуального удлинения ногтевой пластины используйте тонкие вертикальные или диагональные полоски, выполненные серебром или золотом. Также эффектно смотрятся мелкие стразы, расположенные вертикально по центру или с краю.

  • Поскольку короткие ногти не любят перегрузки, объемный декор должен быть минимальным. Идеально подходят небольшие 3D-элементы в ювелирных тонах: микробусины, хрусталики, расположенные у основания, или тонкий рельефный контур.

  • На нюдовой или пастельной основе размещаются одна-две контрастные точки или микрорисунки. Этот графичный минимализм отлично смотрится на короткой длине.

Еще немного необычных идей:

  • «ледяной нюд» с полупрозрачной прохладной базой;

  • серебристые цепочки-линиии;

  • короткий маникюр с «дымчатым» градиентом;

  • нюд с яркой точкой;

  • тонкие графичные линии в стиле «арктический скетч»;

  • минималистичные рисунки-конфетти, имитирующие снегопад;

  • тонкие полоски красного и золотого для новогоднего настроения.

Зимний френч и лунный маникюр — классика жанра

Традиционные техники не теряют своей актуальности, но в конце 2025 года они приобретают праздничное, зимнее звучание. Зимний френч и лунный маникюр преображаются, подстраиваясь под трендовые металлические и бархатные текстуры.

Зимний френч

Классический французский маникюр в конце 2025 года максимально далек от своего традиционного розово-белого исполнения. Актуальны новые вариации.

  • Темный френч на нюдовой базе. Тонкий край ногтя окрашивается в черный, винный, шоколадный или темно-синий цвет. Основа остается полупрозрачной или молочно-нюдовой..

  • Металлический или хромированный френч. Белую «улыбку» полностью заменяет золотая, серебряная или хромированная втирка. Можно добавить немного блесток, но не глиттера, а шиммера. Такой дизайн ногтей выглядит элегантно.

  • Необычная «улыбка». Вместо привычной полукруглой линии эксперты рекомендуют экспериментировать с V-образными, асимметричными или двойными контурами.

Лунный маникюр

Лунный маникюр, где акцент делается на лунуле (основании ногтя), также приобретает новые черты.

  • «Голый» лунный маникюр с акцентом. Лунула остается неокрашенной, а остальная часть ногтя покрывается глубоким матовым маникюром, например, бордовым или черным.

  • Лунула из глиттера или потали. Насыщенный цвет основного покрытия (изумруд, синий) сочетается с лунулой с золотым глиттером или поталью.

  • Обратный лунный маникюр. Праздничный эффект можно создать, используя контраст: нанесите основной лак до самого основания, а лунулу оформите тонкой линией серебра или золота.

Независимо от выбранного стиля, помните, что маникюр — это, прежде всего, способ выразить ваше настроение. Так что можете забыть о трендах и просто выбрать то, что нравится вам больше всего. Главное, не забудьте записаться к мастеру заранее — перед Новым годом у них обычно ажиотаж.

Рассказали, как выбрать правильную пару обуви на зиму.

Анастасия Фомина
А. Фомина
