31 октября 2025 в 14:42

В Крыму обнаружили загадочный «карандаш» неандертальца

В Крыму найден обработанный кусочек желтой охры, которым рисовали неандертальцы

Изображения на камне Изображения на камне Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Крыму обнаружен обработанный фрагмент желтой охры, который ранее служил в качестве своеобразного «карандаша», передает Science Advances. Исследователи считают, что данный инструмент использовался для рисования или нанесения знаков на твердую поверхность примерно 42 тыс. лет назад.

Эксперты, изучая инструмент под микроскопом, выявили на конце охряного стержня признаки износа и следы повторной заточки. Это указывает на длительное и целенаправленное использование данного предмета. Ученые предполагают, что неандертальцы могли создавать линии или узоры на камнях, обработанной коже и других материалах.

Археологи обнаружили не только «карандаш», но и более древний артефакт — обломок красной охры, которому около 70 тыс. лет. Этот обломок, несмотря на свою поврежденность, сохранил следы обработки, что свидетельствует о существовании практики рисования у неандертальцев и ее возможной передаче из поколения в поколение.

Ранее в Германии археологи обнаружили уникальный серебряный амулет возрастом 1800 лет. На артефакте найдены 18 строк текста на латыни. По предварительным оценкам, амулет может быть на 50 лет старше ранее известных артефактов, связанных с христианством. Эта находка может значительно изменить представления о времени распространения христианской веры в Европе.

Крым
находки
археологи
неандертальцы
