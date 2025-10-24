Немецкие ученые нашли таинственный амулет, меняющий историю христианства

В Германии археологи обнаружили уникальный артефакт, который может изменить представления о времени распространения христианства в Европе, сообщает издание Popular Mechanics. По его информации, найденный во Франкфурте-на-Майне амулет, относящийся к ранним векам нашей эры, указывает на более ранние следы христианской веры на континенте.

Серебряный амулет возрастом 1800 лет, найденный в могиле во Франкфурте (Германия), содержит 18 строк текста на латыни, написанных на серебряной фольге толщиной всего 1,37 дюйма. Этого может быть достаточно, чтобы переписать известную историю христианства в Римской империи, — говорится в материале.

По предварительным оценкам, возраст амулета может быть на 50 лет старше ранее известных артефактов, связанных с христианством. Согласно данным археологов, находка может значительно изменить представления о том, как и когда христианство начало распространяться за пределами Римской империи.

