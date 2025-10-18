На западе Венгрии нашли затерянный римский город

На западе Венгрии в Заласентгроте археологи нашли руины древнего города римской эпохи — Маэстриана, передает Planet Today. В процессе археологических исследований были обнаружены три колодца, датируемые II веком. Примечательно, что два из них сохранили свои оригинальные деревянные элементы.

В колодцах найдены артефакты, в частности, керамические изделия. Исследователи полагают, что это указывает на активное торговое взаимодействие Маэстрианы с западными регионами Римской империи.

По мнению историков, Маэстриана играла ключевую роль в качестве перевалочного пункта в период с I по IV века нашей эры. Основная часть населения города имела кельтское происхождение и постепенно перенимала римские обычаи и образ жизни.

Ранее в американском штате Индиана был обнаружен фрагмент человеческого черепа, которому около 4200 лет. Мужчина нашел странный предмет среди глины и корней и сразу сообщил о находке в полицию. Эксперты установили, что останки принадлежат представителю древнего народа, жившего на территории Северной Америки задолго до появления европейских переселенцев.