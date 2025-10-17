В США нашли человеческий череп возрастом 4200 лет

В американском штате Индиана местный житель случайно обнаружил фрагмент человеческого черепа, которому около 4200 лет, сообщает The New York Post. Экспертиза показала, что находка принадлежала представителю древнего народа, жившему на территории Северной Америки задолго до появления первых европейских переселенцев.

Мужчина заметил среди глины и корней странный предмет и сразу сообщил о находке в полицию. На место выехали судмедэксперты, предположившие, что речь может идти о следах преступления или пропавшем человеке. Однако проведенная экспертиза установила, что останки принадлежат древнему жителю, жившему более четырех тысяч лет назад.

Фрагмент оказался частью затылочной кости размером с ладонь взрослого человека. По словам коронера Эдди Ричардсона, определить пол найденного пока невозможно. Следов насилия не обнаружено — кость разрушалась естественным образом под действием воды и времени.

Ученые полагают, что человек мог принадлежать одному из коренных народов, обитавших на территории современной Индианы. Первые племена появились здесь около 10 тысяч лет назад, и регион стал центром древних культур.

Находка помещена в Центр идентификации человека при Университете Индианаполиса, где проведут дополнительные радиоуглеродные исследования, чтобы уточнить возраст останков. Археологи также планируют обследовать берег реки Уайтуотер, где был найден череп, — специалисты не исключают, что в этом месте могут скрываться и другие древние артефакты.