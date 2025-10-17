Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:48

В США нашли человеческий череп возрастом 4200 лет

Фото: Fayette County Coroner's Office

В американском штате Индиана местный житель случайно обнаружил фрагмент человеческого черепа, которому около 4200 лет, сообщает The New York Post. Экспертиза показала, что находка принадлежала представителю древнего народа, жившему на территории Северной Америки задолго до появления первых европейских переселенцев.

Мужчина заметил среди глины и корней странный предмет и сразу сообщил о находке в полицию. На место выехали судмедэксперты, предположившие, что речь может идти о следах преступления или пропавшем человеке. Однако проведенная экспертиза установила, что останки принадлежат древнему жителю, жившему более четырех тысяч лет назад.

Фрагмент оказался частью затылочной кости размером с ладонь взрослого человека. По словам коронера Эдди Ричардсона, определить пол найденного пока невозможно. Следов насилия не обнаружено — кость разрушалась естественным образом под действием воды и времени.

Ученые полагают, что человек мог принадлежать одному из коренных народов, обитавших на территории современной Индианы. Первые племена появились здесь около 10 тысяч лет назад, и регион стал центром древних культур.

Находка помещена в Центр идентификации человека при Университете Индианаполиса, где проведут дополнительные радиоуглеродные исследования, чтобы уточнить возраст останков. Археологи также планируют обследовать берег реки Уайтуотер, где был найден череп, — специалисты не исключают, что в этом месте могут скрываться и другие древние артефакты.

археологи
археология
США
останки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.