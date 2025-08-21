Этот цвет лака стирает с рук 10 лет: секрет мастеров маникюра

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Даже при самом тщательном уходе возраст чаще всего выдает не лицо, а руки. Кожа на кистях со временем теряет упругость, и крем перед сном — лишь один из способов сохранить её молодость.

Есть ещё одна простая хитрость: правильно подобранный цвет лака для ногтей способен визуально омолодить руки. Некоторые оттенки буквально работают как фильтр красоты, скрывая возрастные изменения.

Абсолютный лидер — тёплый коралловый. Этот оттенок отвлекает внимание от морщинок и пигментации, особенно эффектно смотрится на слегка загорелой коже. Если у вас от природы золотистый подтон, коралл станет идеальным выбором.

Другие anti-age оттенки: классический оранжевый, ярко-красный, пастельно-голубой и мягкий зелёный.

Оттенки, которые старят руки:

  • нюд и беж — подчёркивают возрастные нюансы кожи;
  • серые тона — делают её визуально тусклой;
  • неон — слишком привлекает внимание, лучше оставить его для подростков.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
