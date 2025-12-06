Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске

ВС РФ развивают наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Что известно о ходе боевых действий к вечеру 6 декабря, как идет штурм Гуляйполя, Купянска, Северска?

Что происходит в Гуляйполе 6 декабря, удалось ли штурмовикам зайти в город

Telegram-канал «Сливочный каприз» отмечает, что к декабрю 2025 года в зоне СВО сложилась уникальная тактическая ситуация, когда ВС РФ штурмуют оборону ВСУ сразу в семи городах в зоне ответственности разных войсковых группировок (ГрВ).

ГрВ «Север»: Волчанск.

ГрВ «Запад»: Купянск, Красный Лиман.

ГрВ «Юг»: Северск, Константиновка.

ГрВ «Центр»: Димитров (Мирноград).

ГрВ «Восток»: Гуляйполе.

6 декабря Минобороны РФ сообщило, что артиллерия ГрВ «Восток» уничтожила опорные пункты ВСУ в одном из районов Гуляйполя.

«Несколько опорных пунктов были разрушены, что вынудило противника покинуть укрепленный район и позволило продолжить продвижение штурмовым группам», — отметили в военном ведомстве.

Вероятно, речь идет о позициях ВСУ на северо-востоке города. Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что ВС РФ удалось продвинуться на окраинах Гуляйполя за рекой Гайчур.

«По оперативным данным, центральные улицы Гуляйполя — Дачная и Набережная — взяты под наш контроль. В данный момент основная концентрация солянки из ВСУ, бригад ТрО и колумбийских наемников находится на правом берегу реки Гайчур. И река скоро будет форсирована. Но как, когда и где — это украм знать не обязательно», — объявил он в своем Telegram-канале «Синяя Борода».

Украинские источники сообщили также, что ВС РФ развивают наступление на другом направлении в Запорожье.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В Степногорске есть небольшие провалы, которые могут перерасти в нечто очень плохое для города Запорожья», — утверждает один из украинских военных блогеров.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как уничтожают ВСУ в районе Купянска 6 декабря, что известно

Украинские СМИ утверждают, что главком ВСУ Александр Сырский приказал ВСУ в ближайшее время начать «контрнаступление» в районе Купянска. Некоторые источники утверждают, что крупная группировка иностранных наемников смогла пробиться в районе вокзала «Купянск-Южный» (находится в центре города).

«Скорее всего, это был рейд из леса Малые Ровны. Бойцы с мест пишут и в район Юбилейный, оттуда была попытка крупного захода вражеской пехотой. Соответственно, примерно в то же время наемники проникли в район вокзала, пользуясь отвлеченным вниманием на бои в Юбике», — отмечает военкор Ермаков.

По оценкам российских военных Telegram-каналов, обстановка в Купянске остается сложной, ВСУ не оставляют попыток выбить ВС РФ из города.

«Идут бои в районе Купянска-Узлового, противник упорно сопротивляется. Войска РФ продвигаются в районе Соболевки, ведут бои за Богуславку», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Есть ли продвижение в Северске 6 декабря, ход наступления

Армия России продолжает штурмовать Северск (ДНР) , охватывая город и перерезая логистику противника. Украинские военкоры сообщили, что обстановка для ВСУ в городе ухудшается.

«В Северске тяжко! Теряем позиции и людей», — заявила украинский военкор Юлия Кириенко.

«По Северску очень печальная обстановка», — вторил ей военный блогер Стас Бунятов.

ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Судя по оперативным данным, приходящим из Северска, обороне ВСУ в городе резко поплохело после штурма поселка Кирово (Свято-Покровского). Во-первых, город теперь в оперативном окружении. Во-вторых, зафиксирован прорыв ВС РФ в районе улиц Шевченко и Энергетиков. В-третьих, с юга бои окончательно сместились в квартал ж/д вокзала. А в-четвертых, брошенные нацистами „Эдельвейса“ (10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ. — NEWS.ru) силы ТрО и 81-й [аэромобильной бригады] вместе с отдельными подразделениями 54-й бригады ВСУ находятся в хаосе от отсутствия твердого управления войсками. Именно поэтому украинские аналитики рисуют серую зону, покрывающую 80% города, потому что совершенно неясно, кто где у врага», — указывает Тимофей Ермаков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

