Самая массированная атака, горят Киев и Львов: удары по Украине 6 декабря

По Украине пришлась самая массированная атака за последнее время, утверждают источники. Сколько ракет и БПЛА запущено по целям ночью 6 декабря, где поражена энергетика, как бомбили Киев?

Сколько ракет и БПЛА поразили цели на Украине 6 декабря

На 11:00 мск 6 декабря Воздушные силы ВСУ не публиковали отчет по количеству средств поражения, запущенных ВС РФ по целям на Украине. По данным украинской армии, воздушная атака продолжается: ударные БПЛА фиксируются над всей территорией страны от Сумской до Львовской области. Кроме того, в воздух были подняты стратегические бомбардировщики.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал комбинированную атаку в ночь на 6 декабря одной из самых массированных и продолжительных за многие недели. В Сети называют ее жестким ответом на удар ВСУ по высоткам «Грозный-Сити», о котором предупреждал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вот и пришла расплата», — пишут пользователи Сети.

«Прилеты фиксировались почти во всех регионах — от Львова и Луцка до Днепра, Кривого Рога, Чернигова, Сум и Киевской области. Атака длилась более 15 часов (!) с непрерывными волнами БПЛА и периодическими ракетными вставками. За ночь и утро зафиксировано более 70 серий взрывов по 18 областям. Это одна из самых массированных волн „Гераней“ за весь декабрь (предварительно более 140 БПЛА плюс несколько баллистических ракет)», — пишет Лебедев.

Единственным регионом Украины, где ночью не объявлялась воздушная тревога, осталась Закарпатская область.

Где были ракетные удары на Украине ночью 6 декабря

По данным мониторинговых каналов, в ходе ударов ночью 6 декабря ВС РФ запустили более десятка ракет «Искандер», несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

«Пять ракет „Искандер“ в Зеленодольске, Днепропетровская область; три „Искандера“ в Вышгороде, Киевская область; три „Искандера“ в Днепропетровске; один „Искандер“ в порту Южный, Одесская область; три ракеты „Кинжал“ на юго-западе Хмельницкой области; один „Кинжал“ в Макарове, Киевская область; одна ракета „Искандер-М“, направлявшаяся в Киев, была сбита над Киевским водохранилищем», — приводит предварительный подсчет Сергей Лебедев.

Также сообщали об ударе ракеты «Калибр» на границе Одесской и Николаевской областей и четырех ракетах в направлении Каменца-Подольского (Хмельницкая область).

«Знатно разнесли пол-Украины», — отметил пользователь Telegram Евгений А.

Какие объекты энергетики поражены на Украине 6 декабря, где начались блэкауты

Часть российских ракет нанесла удары по объектам энергетики на Украине.

Так, около 03:30 мск «Кинжал» пролетел над Гостомелем и поразил электроподстанцию 750 кВ «Киевская», расположенную близ села Наливайковка. По другим данным, это была ракета Х-101.

Несколько «Гераней» нанесли удар по электроподстанции 330 кВ «Шепетовка» к югу от одноименного города в Хмельницкой области.

«Четыре „Искандера“, запущенные ранее, поразили тепловую электростанцию „Кривой Рог“ в Зеленодольске», — отмечает Лебедев.

Telegram-канал «Хроники Гераней» пишет об ударе по Приднепровской ТЭС в Днепре (Днепропетровске), из города виден огромный пожар.

«Энергетика добита окончательно, света нет по 14–18 часов [в сутки]», — указывает Лебедев.

Под ударом оказались электростанции на Западной Украине. В Винницкой области целью стала Ладыжинская ТЭС. Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что ее поразили девять крылатых ракет Х-101. Еще один удар пришелся по Добротворской ТЭС во Львовской области, пораженной комплексным ударом крылатых ракет и БПЛА. Кроме того, в Ивано-Франковской области прилетело по Бурштынской ТЭС, пораженной 15 ракетами Х-101.

Кроме того, крылатые ракеты поразили электроподстанцию 220/110 кВ «Роздил» во Львовской области и ТЭЦ в Белой Церкви под Киевом.

Практически по всем регионам Украины наблюдаются сильные скачки напряжения, в городах частично отсутствует водо- и теплоснабжение. Корпорация ДТЭК сообщила, что пытается перевести Киев и область на резервные схемы снабжения.

«Дневник десантника» отмечает также удары по газовым объектам: поражены ПХГ «Дашава» в Львовской области, неизвестный газовый объект возле Лубен в Полтавской области.

Что известно об ударах под Киевом 6 декабря

Пригороды Киева — Фастов, Белая Церковь и Петровцы — были среди ключевых целей ночных ударов 6 декабря.

Украинские СМИ сообщили, что в Фастове полностью уничтожен ж/д вокзал и вагонное депо, а в Новых Петровцах возник пожар на складах площадью более 5500 кв. м. Масштабы пожара такие, что спутники наблюдения FIRMS зафиксировали его через плотную облачность над Украиной.

«Под ударом „Гераней“, вероятно, оказались склады „Терра-2000“ и рядом электроподстанция ПС 110/10 „Новые Петровцы“. Для несведущих — в этом колхозе (Новых Петровцах) находится Киевская ГАЭС и резиденция Межигорье. Вот и гадай, куда прилетело», — пишут «Хроники Гераней».

Крылатые ракеты нанесли серию ударов в районе Белой Церкви под Киевом.

«Прилетает в стороне аэродрома „Гайок“, известного запусками реактивных БПЛА по Крыму. Итог: массированное давление по объектам ПВО и промышленным точкам. Стиль атаки — „растягивание зонтика“, когда волны идут так, чтобы выжечь боекомплект ПВО и вынудить украинские расчеты работать по ложным целям», — отметил Лебедев.

Где еще поразили цели на Украине 6 декабря

Мощные атаки «Гераней» и ракетные удары были зафиксированы практически по всей Украине. Среди них выделяются Полтавская область и Чернигов.

«Полтавская область почти постоянно была под атаками — это редкость. Проводилась работа по нефтехранилищам и промышленным объектам. Целились в резервные источники топлива. Под ударами подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки БПЛА», — отмечает Лебедев.

