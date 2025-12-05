«Герани» разнесли цели в Чугуеве и Турбове: удары по Украине 5 декабря

Беспилотники ВС РФ нанесли удары по целям на Украине. Сколько БПЛА было запущено в ночь на 5 декабря, какие цели поразили «Герани», что известно?

Сколько БПЛА запустили по Украине 5 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 5 декабря ВС РФ запустили по Украине 137 ударных БПЛА. ВСУ подтверждают попадания 57 ударных беспилотников в 13 районах, традиционно занижая показатели.

Реальное количество попаданий может быть значительно больше. В Сети обратили внимание, что 5 декабря Воздушные силы ВСУ признали необычно большое количество попаданий БПЛА, больше 40%.

«ВСУ все проспали!» — смеются россияне в комментариях Telegram.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике Украине ночью 5 декабря

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил о поражении Славянской ТЭЦ, расположенной в городе Николаевке (ДНР). На видео попал момент, когда выключился свет в городе. Украинские власти не комментировали эту информацию.

«Кроме Николаевской ТЭС были поражены пять складских зданий в Славянске», — сообщили «Хроники Гераней».

В Днепропетровской области минувшей ночью «Герани» нанесли удары в Павлограде, Дубовиках и Васильковском.

«Судя по всему, в Васильковском Днепропетровской области ночью ударами „Гераней“ поражена электрическая подстанция ПС 110/10 кВ „Птицефабрика“, — отмечают „Хроники Гераней“.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 5 декабря, что известно

В течение ночи российские БПЛА нанесли по крайней мере три серии ударов по району поселка Турбов в Винницкой области. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев утверждает, что целью стал Турбовский машиностроительный завод.

„Это самый насыщенный по таймингу участок ночи. Это главный результат суток. [Поражены] объекты энергетики и логистики, Турбовский машзавод, ж/д станция. По подтвержденным данным с той стороны, завод встал, ж/д узел поврежден серьезно. Логистика правобережья теперь висит на двух-трех альтернативных нитках, которые тоже под контролем“, — сообщил Лебедев в своем Telegram-канале.

Однако „Хроники Гераней“ утверждают, что под Винницей был атакован военный объект.

„Ночью большая стая „Гераней“, до 25 штук, атаковала местечко Турбов в Винницкой области. Я долго не мог понять, что такого в этом месте. Но потом наткнулся на пару комментариев. Судя по всему, цель была военная и появилась в Турбове недавно. Что это было — можно только гадать, может, Минобороны РФ намекнет в сводке. Все „Герани“ били в одну точку. На месте ударов возник сильный пожар», — пишут «Хроники».

В Харьковской области серия ударов пришлась по Чугуеву.

«Сообщают, что было 7–8 прилетов. Били в направлении водоканала. Что там интересного и сами результаты — пока неизвестно. Но волна массовых ударов говорит о хорошо выверенной цели и очень хорошей», — отметил Лебедев.

«Хроники Гераней» указывают, что в Чугуеве после ударов возникло как минимум три пожара.

«Горело предприятие, административное здание, и что-то на окраине города. Третий очаг пожаров на окраине был, судя по всему, в районе складов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — указал Telegram-канал.

Telegram-канал LOSTARMOUR пишет про взрывы в районе Березны в Черниговской области. Какая цель поражена, неизвестно, но удары там наносятся с 2 декабря.

Также зафиксирована серия взрывов в Киеве. По данным источников, это не попадания ударных БПЛА, а работа ПВО.

«Пытались сбить разведдрон, рассматривающий Дарницкую ТЭЦ», — утверждает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

