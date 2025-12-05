Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 04:40

Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сразу несколько взрывов прогремело в Киеве, передает издание «Общественное». Власти города инциденты никак не комментировали.

При этом в столице Украины действует режим воздушной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях также обнародовано не было.

Ранее в Харькове произошел взрыв, однако официальных сообщений о прилетах не поступало. Воздушная тревога также не объявлялась. Местные власти не предоставили конкретной информации о характере и причинах взрыва.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил, что объекты Военно-морских сил Украины, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ударов. Было слышно несколько взрывов, а в регионе активизировались средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Кроме того, поступали сообщения о том, что российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье. Объект подвергся нескольким точным попаданиям. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Киев
Украина
взрывы
предупреждения
