Российские войска нанесли удар по крупной военной базе Вооруженных сил Украины в Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, объект получил несколько точных попаданий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Запорожье — ночной удар по крупной украинской военной базе. <…> Подтверждено минимум четыре точных попадания. Цель — Уральский казарменный комплекс, — сказал Лебедев.

По словам подпольщика, комплекс использовался в качестве казарм для украинских солдат, базы хранения боеприпасов, оборудования и беспилотников, пункта накопления и отдыха штурмовых групп.

Также удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области, складам беспилотников и командному пункту в Сумской области, цехам производства БПЛА и транспортным узлам в Харьковской области, уточнил Лебедев.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников говорил, что Вооруженные силы Российской Федерации планируют установить контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области в декабре текущего года. По оценке военного эксперта, украинские формирования уже осознали неизбежность потери этого населенного пункта и начали экстренно оставлять свои позиции. Иванников также отметил, что российские войска активно смыкают кольцо окружения вокруг Гуляйполя.