24 ноября 2025 в 14:09

Подполковник спрогнозировал сроки освобождения Гуляйполя

Подполковник Иванников прогнозирует освобождение Гуляйполя до Нового года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России планируют освободить город Гуляйполе Запорожской области в декабре текущего года, предположил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru. По его оценке, противник уже осознает неизбежность этого события и начинает экстренно покидать свои позиции.

В декабре 2025 года, до Нового года, российские вооруженные силы освободят и идентифицируют Гуляйполе. Боевики это понимают, уже начинают уничтожать служебную документацию, жгут материальные ценности и используют последние возможности, чтобы покинуть этот регион и остаться в живых, — сказал Иванников.

Эксперт также отметил, что Вооруженные силы РФ активно смыкают кольцо вокруг Гуляйполя, блокируя все возможные пути снабжения. В результате оставшиеся в городе формирования ВСУ лишаются доступа к боеприпасам, продовольствию и медикаментам.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Восток».

