«Ударился в эзотерику»: одноклассница рассказала о подрывнике в Москве Одноклассница подрывника из Москвы заявила о его увлечении эзотерикой

24-летний Павел, которого называют виновным в подрыве двух полицейских на улице Елецкой в Москве, увлекался философией и эзотерикой, рассказала его одноклассница в беседе с Daily Storm. По ее словам, молодой человек родился и вырос в многодетной семье в ивановском поселке Каменка. До девятого класса увлекался биологией и географией, участвовал в олимпиадах, но после ударился в духовные практики.

Мне стало мало биологии в девятом классе. Стал изучать психологию, углубился весомо, и понеслась. После этого ударился в философию и эзотерику. Я выбрал путь тихо-мирно поживать, заниматься своим делом по мере возможностей и не отсвечивать, — приводит одноклассница одного из его сообщений.

Одноклассница Павла отметила, что, несмотря на разносторонние увлечения, высшего образования он так и не получил и работал прессовщиком на текстильной фабрике в Иванове. Она добавила, что не исключает, что на преступление молодой человек мог пойти под влиянием мошенников.

Ранее сообщалось, что подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний мужчина. Якобы незадолго до трагических событий на Елецкой улице Павел выходил на связь со знакомыми и пытался занять у них денег.