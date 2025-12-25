Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:03

«Ударился в эзотерику»: одноклассница рассказала о подрывнике в Москве

Одноклассница подрывника из Москвы заявила о его увлечении эзотерикой

Обстановка на месте инцидента на Елецкой улице, 24 декабря 2025 г. Обстановка на месте инцидента на Елецкой улице, 24 декабря 2025 г. Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

24-летний Павел, которого называют виновным в подрыве двух полицейских на улице Елецкой в Москве, увлекался философией и эзотерикой, рассказала его одноклассница в беседе с Daily Storm. По ее словам, молодой человек родился и вырос в многодетной семье в ивановском поселке Каменка. До девятого класса увлекался биологией и географией, участвовал в олимпиадах, но после ударился в духовные практики.

Мне стало мало биологии в девятом классе. Стал изучать психологию, углубился весомо, и понеслась. После этого ударился в философию и эзотерику. Я выбрал путь тихо-мирно поживать, заниматься своим делом по мере возможностей и не отсвечивать, — приводит одноклассница одного из его сообщений.

Одноклассница Павла отметила, что, несмотря на разносторонние увлечения, высшего образования он так и не получил и работал прессовщиком на текстильной фабрике в Иванове. Она добавила, что не исключает, что на преступление молодой человек мог пойти под влиянием мошенников.

Ранее сообщалось, что подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя сотрудниками ДПС, оказался 24-летний мужчина. Якобы незадолго до трагических событий на Елецкой улице Павел выходил на связь со знакомыми и пытался занять у них денег.

Россия
Москва
взрывы
подрывники
одноклассники
увлечения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.