26 ноября 2025 в 10:45

Одесса и Харьков содрогнулись от мощных взрывов

Подпольщик Лебедев: под Одессой были повреждены объекты ВМС Украины

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Объекты военно-морских сил Украины повреждены в Одесской области в результате ударов, заявил в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, прозвучало несколько взрывов, в регионе работает система ПВО. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Уничтоженные цели: объекты ВМС Украины в области, энергетическая инфраструктура южного кластера, склады БПЛА под Одессой, — подчеркнул Лебедев.

Кроме того, в Харьковской области были поражены цеха по сборке беспилотников и транспортные узлы на выезде из Харькова в Полтаву и Чугуев, добавил подпольщик. В Сумской области тем временем ликвидированы командный пункт оперативно-технического управления, склады БПЛА и радиолокационные посты, резюмировал Лебедев.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье — Уральскому казарменному комплексу. По предварительным данным, объект получил несколько точных попаданий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого мощный взрыв произошел в Киеве из-за прямого попадания дрона в телевизионную вышку. По данным источников, удар был нанесен по аппаратной телецентра. Украинское Министерство культуры заявило, что среди сотрудников обошлось без жертв.

взрывы
Одесса
Харьков
Сергей Лебедев
