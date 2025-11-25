День матери
25 ноября 2025 в 21:51

Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве

Удар по телевизионной вышке в Киеве попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прямое попадание дрона в телевизионную вышку в Киеве в ночь на 25 ноября привело к мощному взрыву, который был заснят на видео. Кадры, мгновенно разлетевшиеся по Сети, показывают, как телебашню окутали густые клубы дыма.

По предварительной информации, удар был нанесен по аппаратной телецентра. Украинское Министерство культуры заявило, что среди сотрудников обошлось без жертв. Вещание с объекта было приостановлено, однако власти утверждают, что перерыв будет временным.

Удар по критической инфраструктуре отразился не только на вещании, но и на жизнеобеспечении города. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с энерго- и водоснабжением в некоторых районах украинской столицы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве были введены экстренные отключения света. Ночные взрывы затронули работу столичных ТЭЦ. В ночь на вторник, 25 ноября, в городе зафиксировали пять взрывов. Очевидцы сообщали об инцидентах на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Позже стало известно, что российские войска во время ночного комбинированного удара по Киеву могли использовать самые передовые ракеты. Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов, украинская столица могла быть атакована снарядами, которыми вооружают истребители Су-57 и Су-35. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Киев
ВС РФ
дроны
телевидение
