В Киеве введены экстренные отключения света, сообщает издание «Страна.ua». Ночные взрывы затронули работу столичных ТЭЦ.

В ночь на вторник, 25 ноября, в городе зафиксировали пять взрывов. Очевидцы сообщали об инцидентах на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Киевская городская военная администрация отметила, что в результате инцидентов произошло отключение теплоснабжения в семи районах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. По их данным, применена гиперзвукоая ракета «Кинжал». Также взрывы зафиксированы и в Киеве. В Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировали.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в беседе с NEWS.ru заявил, что Украину ждет катастрофа ближайшей зимой. По его словам, на основании происходящих в стране событий можно сделать вывод о безразличии руководства Киева к судьбам граждан. Он подчеркнул, что предложения, которые американцы сделали Украине в рамках мирного плана, были озвучены три года назад и позволили бы избежать миллионных жертв. Однако, по его мнению, Киев действует в интересах не своих граждан, а третьих стран.