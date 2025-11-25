День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:15

Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме Киева

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии после ночных взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Киеве введены экстренные отключения света, сообщает издание «Страна.ua». Ночные взрывы затронули работу столичных ТЭЦ.

В ночь на вторник, 25 ноября, в городе зафиксировали пять взрывов. Очевидцы сообщали об инцидентах на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Киевская городская военная администрация отметила, что в результате инцидентов произошло отключение теплоснабжения в семи районах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. По их данным, применена гиперзвукоая ракета «Кинжал». Также взрывы зафиксированы и в Киеве. В Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировали.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в беседе с NEWS.ru заявил, что Украину ждет катастрофа ближайшей зимой. По его словам, на основании происходящих в стране событий можно сделать вывод о безразличии руководства Киева к судьбам граждан. Он подчеркнул, что предложения, которые американцы сделали Украине в рамках мирного плана, были озвучены три года назад и позволили бы избежать миллионных жертв. Однако, по его мнению, Киев действует в интересах не своих граждан, а третьих стран.

Киев
перебои
энергоснабжение
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: В РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после акции с зеленым Гранд-каналом
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Пленный боец ВСУ рассказал, что делают во Львове с недовольными властью
Макрон раскрыл, где на Украине могут разместить военных «коалиции желающих»
Врач развеяла миф о метеозависимости
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.