24 ноября 2025 в 16:35

«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой

Экс-депутат Рады Марков: зимой Украину ждет катастрофа

Здание Верховной рады Здание Верховной рады Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украину ждет катастрофа ближайшей зимой, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, на основании происходящих в стране событий можно сделать вывод о безразличии руководства Киева к судьбам граждан.

Сказать, что Украину ждет сложная зима, — это ничего не сказать. Ее ждет катастрофа. Детские сады, роддома останутся без отопления. Если будут разморожены системы отопления, то дома превратятся просто в ледяные склепы, и восстановить это будет уже крайне сложно. Руководству Украины плевать, у них есть резервный план эвакуации. В случае проигрыша они себя видят правительством в изгнании, им все равно на то, что происходит с простыми людьми. Они ежедневно отправляют на бессмысленную гибель десятки тысяч человек, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что предложения, которые американцы сделали Украине в рамках мирного плана, были озвучены три года назад и позволили бы избежать миллионных жертв. Однако, по его мнению, Киев действует в интересах не своих граждан, а третьих стран.

Ранее появилась информация, что наступающая зима обещает стать самой суровой и тяжелой для Украины за все годы конфликта. Особенно тяжело придется жителям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Они остаются без электричества по 14 часов в сутки.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
