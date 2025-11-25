День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 08:36

Взрывы прогремели в Киеве и Одессе на фоне воздушной тревоги

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание «Фокус». По его данным, ВС России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». По данным украинского телеканала «Эспресо», взрывы зафиксированы и в Киеве. В Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировали.

До этого в Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Также стало известно, что в ночь на 23 ноября над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Уточнялось, что силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей, еще 76 — над Краснодарским краем.

Одесса
Киев
взрывы
воздушная тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА
В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая
Женщина случайно уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом
SHOT узнал, какими дронами ВСУ атаковали регионы России
Рейс Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске
Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью
Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!
Падение обломков украинского БПЛА привели к возгоранию грузовика
Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому под Белгородом
Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей
Си Цзиньпин хочет укрепить сотрудничество с Россией в одной сфере
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
В Европе призвали Россию к переговорам по Украине
IT-эксперт ответил на главный вопрос о процессорах для ПК
Массовый сбой в работе популярного мессенджера наблюдается в ряде регионов
Российские военные ликвидировали командира взвода наемников ВСУ
В Европе забили тревогу из-за переговоров между делегациями США и Украины
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Представители России и США провели переговоры по Украине в Абу-Даби
Производство одного вида снарядов в РФ увеличилось в 10 раз с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.