Взрывы прогремели в Киеве и Одессе на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание «Фокус». По его данным, ВС России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». По данным украинского телеканала «Эспресо», взрывы зафиксированы и в Киеве. В Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировали.

До этого в Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Также стало известно, что в ночь на 23 ноября над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Уточнялось, что силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей, еще 76 — над Краснодарским краем.