Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:02

На Украине взорвался энергообъект

В Одессе объект энергетики пострадал в результате взрыва

Фото: Социальные сети
Взрыв произошел на энергетическом объекте в украинской Одессе, сообщил глава областной госадминистрации Олег Кипер в Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Возникли пожары, — уточнил Кипер.

Профильные службы и ведомства работают над ликвидацией последствий взрыва, добавил глава администрации. Кипер подтвердил, что объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания.

Ранее в Одессе раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины показала, что такой режим действовал 10 ноября на территории всего региона.

Также стало известно о взрывах в Одессе 13 октября. В связи со случившимся в области объявили воздушную тревогу. Сведений о жертвах или пострадавших не представлено, а в нескольких регионах до этого наблюдались проблемы со светом.

Украина
Одесса
взрывы
прилеты
