В Одессе прогремела серия взрывов Взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины

В Одессе зафиксировали взрывы, передает украинское издание «Общественное». Подробности инцидента не раскрываются.

В связи с произошедшим, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. До этого политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

После атак российских военных в ночь на 10 октября на ключевые объекты инфраструктуры аварийные отключения продолжались в ряде регионов на востоке Украины. В Киеве из-за блэкаута случился транспортный коллапс.

До этого появилась информация, что в Одессе вновь раздалась серия взрывов. Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал. Утверждалось, что на порт Черноморска (Ильичевска) пришлось от 17 до 21 прилета подряд.