Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 03:36

В Одессе прогремела серия взрывов

Взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одессе зафиксировали взрывы, передает украинское издание «Общественное». Подробности инцидента не раскрываются.

В связи с произошедшим, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. До этого политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

После атак российских военных в ночь на 10 октября на ключевые объекты инфраструктуры аварийные отключения продолжались в ряде регионов на востоке Украины. В Киеве из-за блэкаута случился транспортный коллапс.

До этого появилась информация, что в Одессе вновь раздалась серия взрывов. Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал. Утверждалось, что на порт Черноморска (Ильичевска) пришлось от 17 до 21 прилета подряд.

Одесса
удары
взрывы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты
В Одессе прогремела серия взрывов
Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk
Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке наказания из-за детей
Трамп уверен, что Путин решит конфликт на Украине
Большинство чехов высказались за привлечение Бабиша к суду
Мощный пожар унес жизни двух человек в ЛНР
Трамп объявил о конце войны в Газе
Атака ВСУ на нефтебазу в Феодосии 13 октября: пожар, пострадавшие, детали
ВМС Украины получили подарок от Европы
Биолог дал совет, как отстирать кофейные пятна
Росавиация заявила о закрытии аэропорта на юге России
SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону сработала ПВО
«Мало пачкается, не рвется»: бойцы СВО оценили новую форму для армии России
Трамп заявил, что может поговорить о ракетах Tomahawk с Путиным
В Астрахани закрыли аэропорт
Стало известно, когда начнется освобождение израильских заложников
Фильм «Родители тут рядом» не допустили в прокат
БПЛА пробил крышу жилого дома в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.