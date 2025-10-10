Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 10:58

Зеленский сделал заявление после удара ВС России

Зеленский назвал регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России, сообщение он опубликовал в Telegram-канале. По словам политика, над восстановлением электроснабжения работают все необходимые службы. До этого Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина, — говорится в публикации.

В ответ на обстрелы украинской армии гражданских объектов в приграничных регионах российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников ВСУ. Ракетным ударам также подвергаются объекты инфраструктуры Украины: электроподстанции, оборонные предприятия, пункты военного управления и связи.

Ранее о последствиях угроз в адрес России предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что не стоит принимать всерьез слова Зеленского. Он подчеркнул, что Москва всегда «отвечает» и на этот раз на Украине может «потухнуть все, включая глаза».

