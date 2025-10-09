Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:31

«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте

Депутат Колесник: при попытке устроить блэкаут в России на Украине потухнет все

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Попытка устроить блэкаут в России обернется полным отключением электричества на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, угрозы украинского президента Владимира Зеленского не следует принимать всерьез.

Знаете, прислушиваться к Зеленскому — большей глупости, наверное, придумать нельзя. Следовать его указкам — это себя не уважать. Но если он хочет устроить нам блэкаут — пусть попытается. Во-первых, мы всегда отвечаем, а иной раз задаем вопросы, после которых они очень долго не могут очухаться. У них может быть такой блэкаут, что потухнет все, включая глаза. То есть они не увидят, был блэкаут или нет. Надо аккуратнее быть в выражениях, а мы будем делать то, что выгодно России и нашим Вооруженным силам. Будем выполнять свои цели, — отметил Колесник.

Ранее сообщалось, что на территории Украины разместили сеть аккумуляторов американского производства, созданных для обеспечения энергоснабжения в зимний период. Украинские власти не раскрывают местоположение батарейных парков, чтобы предотвратить их использование в качестве мишеней для атак.

