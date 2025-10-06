Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 22:54

На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей

WSJ: Украина организовала секретные парки батарей для поддержки электросетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов, пишет The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что украинские власти скрывают местоположение батарейных парков, чтобы они не стали мишенью для атак.

Кроме того, они также засекретили меры их защиты. Уточняется, что новая система представляет собой крупнейшую сеть аккумуляторных станций в стране. Шесть так называемых парков расположены в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк состоит из ряда белых блоков-аккумуляторов высотой более двух метров.

До этого украинские власти информировали, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

Тем временем на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Украина
батареи
аккумуляторы
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит
В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост
В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента
На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов
Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы
На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.