На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей

На Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов, пишет The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что украинские власти скрывают местоположение батарейных парков, чтобы они не стали мишенью для атак.

Кроме того, они также засекретили меры их защиты. Уточняется, что новая система представляет собой крупнейшую сеть аккумуляторных станций в стране. Шесть так называемых парков расположены в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк состоит из ряда белых блоков-аккумуляторов высотой более двух метров.

До этого украинские власти информировали, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

Тем временем на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.