Серия взрывов прогремела в Харькове

На территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы, передает украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что в режиме повышенной готовности находятся Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

В Харькове прогремели два взрыва, сообщили наши корреспонденты, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.

До этого украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.