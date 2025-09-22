Украинские силы попали в ловушку ВС России в ДНР

Украинские силы попали в ловушку ВС России в ДНР Командир Ракушев: российские штурмовики устроили засаду для ВСУ у Муравки в ДНР

Российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе, заявил в беседе с ТАСС командир мотострелковой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Куаныш Ракушев. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма.

Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.

Противник начал отступать, не зная, что между ними — между двумя опорниками, наши военнослужащие сидят, я наблюдал за этой всей засадой, — заявил командир.

Второй опорный пункт был нейтрализован с помощью самодельного взрывного устройства, которое боец забросил внутрь укрепления. Быстрые и скоординированные действия российских штурмовиков обеспечили успех операции и предотвратили организованное сопротивление противника.

Ранее сообщалось, что российские военные практически выбили ВСУ из населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что точечно там еще остаются очаги сопротивления.