21 сентября 2025 в 11:41

Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР

Кимаковский: ВС РФ почти выбили ВСУ из Шандриголово

Боец Росгвардии Боец Росгвардии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные практически выбили ВСУ из населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, точечно там еще остаются очаги сопротивления.

Из Шандриголова наши штурмовики практически выбили группы противника. Есть точечные очаги сопротивления, — сказал Кимаковский.

Ранее стало известно, что ВС РФ блокировали в лесу у Синельниково в Харьковской области подразделения сразу двух бригад украинской армии. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что за неделю боевых действий удалось уничтожить укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось закреплению на занятых рубежах и улучшению оборонительных позиций. По словам эксперта, российские военнослужащие заметно усилили свои позиции в районе Константиновки, что создает условия для дальнейшего продвижения.

ДНР
СВО
ВСУ
ВС РФ
