21 сентября 2025 в 02:34

ВС РФ разгромили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю

Марочко: ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: МО РФ

За неделю боевых действий были уничтожены укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Отмечается, что особое внимание было уделено закреплению на достигнутых рубежах и улучшению оборонительных позиций.

Касаемо Константиновского участка: здесь наши военнослужащие сосредоточили свои основные усилия на закреплении ранее достигнутых результатов. В основном мы укрепляли новые, занятые рубежи и позиции, но и, естественно, занимались уничтожением укрепрайонов противника, — сказал он.

Российские бойцы за неделю значительно усилили свои позиции у Константиновки, добавил Марочко. Это создает условия для дальнейшего продвижения в этом районе, заключил он.

До этого уже появлялась информация, что российские силы осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. В настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия.

Ранее СМИ передавали, что на Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. Ситуация развивается в нескольких ключевых точках.

