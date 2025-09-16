Военкоры раскрыли данные о ситуации на Лиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении, сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State. В настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно сообщению, российские военнослужащие закрепились в жилых домах, подвальных помещениях и погребах населенного пункта. Украинские формирования предпринимают попытки проведения зачищающих операций, однако встречают организованное сопротивление.

Следует ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который ВСУ нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех восточнее позиций, — указано в сообщении.

Ожидается, что боевые действия за контроль над Ямполем будут носить затяжной характер, учитывая тактическое значение населенного пункта. Обе стороны конфликта направляют дополнительные силы и средства для усиления своих позиций в данном районе.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. Ситуация развивается в нескольких ключевых точках.