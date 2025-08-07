На Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ситуация развивается в нескольких ключевых точках. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Заречное — серая зона зашла в пределы поселка. Вероятно, ВС РФ готовятся к полноценному штурму населенного пункта. Колодези — ситуация для ВСУ также сложная, армия России атакует, продвигаясь вперед, — сообщают военные корреспонденты.

Особое внимание уделяется Серебрянскому лесу, где зафиксировано два вклинивания российских войск. Украинские аналитики, на которых ссылается источник, не исключают возможности образования нового котла для ВСУ в этом районе. Параллельно российские подразделения укрепляют свои позиции в районе Торского, создавая плацдармы для дальнейшего наступления.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продвинулись на пять километров на Лиманском направлении в районе Серебрянского леса. Бойцы подняли российские флаги у озера и на здании турбазы «Уголек», расположенной севернее Черниково.