Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 00:37

«Армия России атакует»: военкоры выяснили, что ВСУ угрожает новый котел

«РВ»: ВСУ грозит новый котел из-за продвижения российских сил под Лиманом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ситуация развивается в нескольких ключевых точках. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Заречное — серая зона зашла в пределы поселка. Вероятно, ВС РФ готовятся к полноценному штурму населенного пункта. Колодези — ситуация для ВСУ также сложная, армия России атакует, продвигаясь вперед, — сообщают военные корреспонденты.

Особое внимание уделяется Серебрянскому лесу, где зафиксировано два вклинивания российских войск. Украинские аналитики, на которых ссылается источник, не исключают возможности образования нового котла для ВСУ в этом районе. Параллельно российские подразделения укрепляют свои позиции в районе Торского, создавая плацдармы для дальнейшего наступления.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продвинулись на пять километров на Лиманском направлении в районе Серебрянского леса. Бойцы подняли российские флаги у озера и на здании турбазы «Уголек», расположенной севернее Черниково.

Лиман
военкоры
котлы
продвижение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.