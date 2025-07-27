Подразделения российских войск продвинулись на пять километров на Лиманском направлении в районе Серебрянского леса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным источника, бойцы подняли российские флаги у озера и на здании турбазы «Уголек», расположенной севернее Черниково. Кроме того, флаг установлен у здания администрации заповедника «Серебрянское лесничество». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Согласно опубликованной геолокации, прорыв произошел вглубь лесной зоны — на участке с плотной растительностью и ограниченной видимостью. Украинские источники подтверждают, что в районе «Уголька» продолжаются бои в условиях густого леса.

Ранее стало известно о массовых случаях дезертирства среди военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Украинские бойцы покидают позиции, опасаясь окружения и срыва снабжения, так как российские подразделения приблизились к ключевой трассе Н-26 возле сел Московка и Соболевка, по которой осуществляется логистика. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.