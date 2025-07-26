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26 июля 2025 в 19:52

Стало известно о бегстве ВСУ на одном направлении

Mash: военнослужащие ВСУ дезертируют с позиций под Купянском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В районе Купянска отмечается рост числа случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ, передает Telegram-канал Mash. По его данным, бойцы, опасаясь срыва снабжения и полного окружения, массово пытаются покинуть позиции на Купянском направлении, скрываясь через поля в обход ключевых дорог. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Источник пишет, что подразделения ВС РФ подошли к селам Московка и Соболевка, рядом с которыми проходит трасса Н-26. Именно по ней к военнослужащим ВСУ поступают боеприпасы и продовольствие. Mash пишет, что бои между российскими и украинскими бойцами развернулись в нескольких километрах от Купянска.

До этого стало известно, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко указал, что такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ, в частности тех, кто был направлен в Купянск против своей воли.

Тем временем появилась информация, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, успешные действия провели бойцы «Востока».

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