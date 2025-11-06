Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:21

ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом

ВС России отразили три атаки ВСУ с целью прорвать окружение под Харьковом

Вооруженные силы России в ходе проведения СВО на Украине за сутки отразили три атаки украиснких солдат с целью деблокирования окруженных формирований в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также была сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады вырваться из окружения.

Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в районе Петровки Харьковской области был пресечен прорыв украинских штурмовиков к ликвидированной переправе через реку Оскол. ВСУ хотели ее восстановить.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

