В Киеве спрогнозировали бойню для ВСУ в зоне СВО РИАН: власти Украины с ужасом признают, что солдат ВСУ ждет бойня под Лиманом

Лиманское направление в зоне СВО становится для Вооруженных сил Украины крайне тяжелым испытанием и превращается для ВСУ в бойню, заявили в беседе с РИА Новости источники в российских силовых структурах. Помимо этого, данный участок является напоминанием Киеву о провальном отступлении из Северска, и это признают власти бывшей советской республики.

Командование ВСУ с ужасом начинает признавать, что Лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru сообщил, что освобождение Лимана создает для России условия для выхода к Харькову к Новому году. По его словам, этот успех также нанесет удар по логистической системе Вооруженных сил Украины. Эксперт подчеркнул, что Харьков является слишком крупным и густонаселенным городом. По мнению Матвийчука, маловероятно, что Вооруженные силы РФ начнут его штурмовать.

До этого Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Лиман в Харьковской области. Согласно данным ведомства, успешную операцию провели силы Северной группировки войск.