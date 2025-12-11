Военэксперт раскрыл стратегическое значение освобожденного Лимана

Освобождение Лимана откроет для России возможность дойти до Харькова к Новому году, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, это событие нарушит логистику Вооруженных сил Украины.

Лиман — опорный пункт ВСУ, который очень мешал ВС РФ в продвижении. Кроме того, это логистический центр. Там сходились железнодорожные пути и транспортные артерии. Падение Лимана полностью освобождает Купянское направление, мы начинаем выходить на окраины Харькова, в частности, к его пригородам — Чугуеву. Чугуев — это промышленная зона, которая плавно переходит в жилую зону Харькова. Областной центр становится прифронтовой зоной. [Сейчас] до него осталось 25–30 километров. К Новому году, я полагаю, ВС РФ уже выйдут к нему, — предположил Матвийчук.

Он подчеркнул, что Харьков представляет собой слишком крупный и густонаселенный городской центр. По мнению военэксперта, маловероятно, что Вооруженные силы РФ выберут тактику штурма. Матвийчук предположил, что будут осуществляться определенные оперативные действия, направленные на разделение и освобождение города.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении села Лиман в Харьковской области. Согласно информации ведомства, операция была успешно проведена силами Северной группировки войск.