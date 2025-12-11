Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:14

Российские военные освободили Лиман в Харьковской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская армия освободила село Лиман, которое находится в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, задачу выполнили бойцы Северной группировки войск.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области, — говорится в сообщении министерства.

Населенный пункт расположен в Змиевском районе и является административным центром Лиманского сельского совета. В семи километрах от Лимана протекает река Северский Донец.

9 декабря стало известно об освобождении населенного пункта Остаповской в Днепропетровской области. В Минобороны указали, что боевую задачу выполнили военные подразделения Восточной группировки войск.

Ранее ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта. Речь идет о запорожской Новоданиловке и Червоном (ДНР). В Минобороны сообщили, что успехов при выполнении задачи достигли бойцы группировки войск «Днепр».

7 декабря МО подтвердило освобождение населенных пунктов Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР. По данным министерства, задачи выполнили бойцы Западной и Центральной группировок войск.

Минобороны РФ
ВС РФ
Лиман
Харьковская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности взрыва в лаборатории пермского вуза
В Госдуме предложили ряд ограничений для скрывающихся за границей
В СПЧ призвали ООН высказаться о задержании российского ученого в Польше
Королевская семья Британии: новости, Маркл обвинили в краже платья
В России спрогнозировали цены на жилье в 2026 году
Гильдия риелторов обратилась к Верховному суду с призывом по делу Долиной
Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.