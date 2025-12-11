Российская армия освободила село Лиман, которое находится в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, задачу выполнили бойцы Северной группировки войск.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области, — говорится в сообщении министерства.

Населенный пункт расположен в Змиевском районе и является административным центром Лиманского сельского совета. В семи километрах от Лимана протекает река Северский Донец.

9 декабря стало известно об освобождении населенного пункта Остаповской в Днепропетровской области. В Минобороны указали, что боевую задачу выполнили военные подразделения Восточной группировки войск.

Ранее ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта. Речь идет о запорожской Новоданиловке и Червоном (ДНР). В Минобороны сообщили, что успехов при выполнении задачи достигли бойцы группировки войск «Днепр».

7 декабря МО подтвердило освобождение населенных пунктов Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР. По данным министерства, задачи выполнили бойцы Западной и Центральной группировок войск.