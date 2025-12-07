В Минобороны объявили об освобождении Кучеровки и Ровного

В Минобороны объявили об освобождении Кучеровки и Ровного

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что задачи выполнили группировки войск «Запад» и «Центр».

В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, — уточнили в ведомстве.

Ранее в оборонном министерстве сообщили, что танкисты российской группировки войск «Восток» ударили по пунктам размещения ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Противник подвергся серии прицельных выстрелов фугасными 125-мм боеприпасами. Перед этим по ВСУ отработали артиллерией.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.