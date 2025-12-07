Танковый снаряд влетел в пункт размещения ВСУ в Гуляйполе Танкисты группировки «Восток» ударили по расположениям ВСУ в Гуляйполе

Танкисты российской группировки войск «Восток» ударили по пунктам размещения ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник подвергся серии прицельных выстрелов фугасными 125-мм боеприпасами.

Перед этим по противнику отработали артиллерией. Работая в связке с разведывательными дронами войск беспилотных систем, артиллеристы нанесли серию выверенных ударов по целям. В результате несколько опорных пунктов были разрушены, что вынудило противника покинуть укрепленный район и позволило продолжить продвижение штурмовым группам.

Ранее стало известно, что российские «Солнцепеки» ликвидировали позиции нескольких формирований ВСУ в Сумской области. По информации силовых структур, удары были нанесены в районах населенных пунктов Андреевка и Садки. После скоординированных действий авиации и артиллерии позиции подразделений были полностью уничтожены.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.